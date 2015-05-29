تظاهرات في عدة محافظات ضمن أسبوع "الصمود طريق النصر"

تظاهرات رافضة للانقلاب بمصر ( الجزيرة مباشر )

خرجت تظاهرات في عدة محافظات مصرية،استجابة لدعوة تحالف دعم الشرعية للمشاركة بفعالية في أسبوع ثوري جديد لكسر الانقلاب، تحت شعار "الصمود طريق النصر".

ونددت المظاهرات بالانقلاب العسكري الذي أطاح الرئيس المعزول محمد مرسي، وبالقمع المستمر بحق رافضي الانقلاب.





وففي محافظة البحيرة، وصباح اليوم (الجمعة) اصطف متظاهرو "كوم حمادة" في سلسلة بشرية بطريق "كوم حمادة – الطود" ضمن فعاليات أسبوع "الصمود طريق النصر".



رفع المشاركون شارات رابعة العدوية وصور الرئيس محمد مرسي ولافتات منددة باستمرار الجرائم الدموية لسلطات الانقلاب ، ولافتات رافضة قيام حكومة الانقلاب بإلغاء الدعم.



كما انتفض ثوار كوم حماده أيضا في سلسلة بشرية ثانية علي طريق "التوفيقة المانشي" تحولت إلي مسيرة مطالبة بإطلاق سراح المعتقلين والقصاص لدماء الشهداء.



وأكد المتظاهرون استمرار حراكهم السلمي حتي عودة الشرعية وإسقاط الانقلاب ومحاكمة قادته.



وفى مدينة إسنا بمحافظة الأقصر نظم الثوار مسيرة صباحية بالدراجات النارية في بدء فعاليات أسبوع "الصمود طريق النصر" تنديدا بحكم العسكر واعتقال الشرفاء ومطالبة بعودة الشرعية.



وفى القاهرة خرج الثوار من مسجد الرحمن بالمطرية في مشهد حاشد مطالبين بالقصاص لدماء الشهداء وإسقاط حكم العسكر. كما خرجت مظاهرات أخرى في حلوان، وفي عدة مناطق بمحافظة الجيزة.



وفى الإسكندرية نظم ثوار العصافره مسيرة صباحية في بداية أسبوع "الصمود طريق النصر" تنديدا بجرائم الانقلاب العسكري.

وختاما للأسبوع الثوري السابق، الذي دعا إليه تحالف دعم الشرعية تحت شعار "خذ حقك" وفى حوش عيسى (محافظة البحيرة) خرج المتظاهرون في مسيرة ليلية عقب صلاة العشاء (الخميس) من أمام مستودع الغاز بالمدينة، وجابوا عدة مناطق، مرورا بميدان المحطة والسبكية وختاما في منطقة البوطة.



وردد المشاركون هتافات مطالبة بتوحيد الصف لكسر الانقلاب ومجددة العهد مع الشهداء ومثبتة للمعتقلين بسجون النظام، وأخرى مناهضة لحكم السيسي ومتوعدة بالقصاص منهم.

