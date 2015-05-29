بلاتر على عرش الفيفا للمرة الخامسة

السويسري جوزيف بلاتر يفوز بولاية خامسة لرئاسة الفيفا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فوز السويسري جوزيف سيب بلاتر بمنصب رئاسة الاتحاد للدورة الخامسة على التوالي متخطيا بذلك منافسه الأمير الحسين بن على في الانتخابات التي جرت (الجمعة) على الفوز بمنصب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم .

ويعتبر جوزيف سيب بلاتر أن روح اللعب النظيف في كرة القدم من شأنه تعزيز التفاهم بين شعوب العالم ..

معلومات عن رئيس الفيفا "جوزيف سيب بلاتر"

مكان الولادة : سويسرا

مدينة فيسب السويسرية بالقرب من ماترهورن الشهيرة

تاريخ الولادة : 10 مارس/آذار 1936

اللغة الأساسية : الألمانية

ويتحدث الفرنسية، الإنجليزية، الإسبانية، الإيطالية

مكان الإقامة : زيوريخ، سويسرا

التعليم : تخرج من كليتي سيون وسانت موريس في سويسرا ثم حصل على درجة بكالوريوس في إدارة الأعمال والاقتصاد من جامعة لوزان وتحديداً من كلية الحقوق والدراسات التجارية. لدى "جوزيف بلاتر" ابنة واحدة.

السيرة الاحترافية

لاعب كرة قدم بين 1948 و1971 (لعب في الدوري السويسري للهواة في الدرجة الأولى)

عضو مجلس ادراة نادي نوشاتيل كزاماكس بين 1970 و1975

عضو نادي باناثلون (مجموعة المدراء الرياضيين)

عضو الجمعية السويسرية للمحررين الرياضيين منذ 1956

عضو اللجنة الأولمبية الدولية منذ 1999

بدأ "بلاتر" مسيرته الاحترافية كمسؤول العلاقات العامة في شركة "فالايزن" السياحية في بلده سويسرا وأصبح لاحقاً أميناً عاماً للاتحاد السويسري لهوكي الجليد في 1964. شارك في تنظيم الألعاب الأولمبية لعامي 1972 و1976 كمدير للتوقيت الرياضي والعلاقات العامة في شركة "لونجينز" حيث اكتسب خبرته الأولى على الساحة الرياضية العالمية.

في صيف 1975، بدأ "بلاتر"، مدير التطوير التقني لبرامج FIFA آنذاك، بترجمة مشاريع الرئيس "هافيلانج". وكان الوقت المناسب لنشوء أفكار المسابقات والبرامج التعليمية حيث تم وضع أسس مسابقتي تحت 20 سنة وتحت 17 سنة وبطولات السيدات وكرة الصالات حيث كانت جميعها دعائم لنشاطات FIFA العالمية.

عينت لجنة FIFA التنفيذية في 1981 "بلاتر" المتعدد اللغات أميناً عاماً جديدا لـFIFA وتمت ترقيته في 1990 إلى منصب الرئيس التنفيذي. أقيمت خمس نسخ من كأس العالم FIFA تحت رعايته. في الوقت ذاته لعب دوراً قياديا في المفاوضات لحقوق النقل التلفزيوني والعقود التسويقية والتسويق الحديث لكاس العالم FIFA حتى عام 2006 إلى جانب سلفه الرئيس "جواو هافيلانج".

في نهاية شهر مارس/آذار 1998، دفعه الدعم الكبير من الاتحادات الأعضاء من مختلف الاتحادات القارية إلى إعلان ترشحه خلال مؤتمر FIFA في 1998 لمنصب الرئاسة، والتي فاز بها. وفي مايو/آيار 2002 تم إعادة انتخابه في سيول ليفوز بفترة رئاسية جديدة، وأعيد انتخابه في 31 مايو/آيار 2007 لفترة رئاسية ثالثة في زيوريخ بالتزكية. انتخب "جوزيف س. بلاتر" لولاية رابعة يوم 1 يونيو/حزيران 2011 قبل فوزه للمرة الخامسة الجمعة التاسع والعشرين من يونيو 2015.