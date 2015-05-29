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المقاومة تقتل وتصيب 30حوثيا وتفجر سيارتي نقل

29/5/2015
غارات على مناطق الحوثيين ( ارشيف )

قتل وأصيب ثلاثون حوثيا، وتم تفجير سيارتي نقل في هجوم شنته المقاومة اليوم (الجمعة) في عدن جنوبي البلاد.

 من جهة ثانية سيطرت المقاومة الشعبية على عدد من المناطق شمال مدينة عدن, بعد معارك عنيفة مستمرةٍ منذ أمس الأول، تراجعت إثرَها القوات الموالية لصالح إلى أطراف محافظة لحج.


وسيطرت المقاومة الشعبية في عدن على طريق يربط عدة مناطق في المدينة، ودمرت آليات للحوثيين، ما أدى إلى مقتل وإصابة نحو ثلاثين منهم.

في المقابل قصفت ميليشيا الحوثي والقوات الموالية للرئيس المخلوع علي صالح أحياء سكنية في منطقة المنصورة داخل المدينة. كما سيطرت المقاومة على عدد من المناطق شمال المدينة  بعد معارك عنيفة مستمرةٍ منذ يوم الأربعاء.

وأكدت مصادر مقتل القيادي الحوثي المدعو "أبو إسلام" وجميع مرافقيه في هجوم شنته المقاومة الشعبية في منطقة طِياب بمحافظة البيضاء وسط اليمن.

وأضافت المصادر أن "أبو إسلام" يعتبر القائد الفعلي لمليشيات الحوثي في البيضاء.

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