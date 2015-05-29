البث الحي
منوعات

العطية: قطر حريصة على وحدة العراق وسلامته

29/5/2015

وزير الخارجية القطري – خالد بن محمد العطية

قال وزير الخارجية القطري "خالد بن محمد العطية" إن قطر حريصة على وحدة العراق ومنع الاقتتال فيه ، وأكد على حفظ أمن العراق ووحدته وسيادته. 

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري في بغداد ( الجمعة) أكد العطية أنه تم استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين كما تم التطرق إلى استئناف عمل السفارة القطرية في بغداد، فضلا عن التطورات الدولية والاقليمية. 

 وأوضح العطية أن هذه الزيارة تأتي انطلاقاً من الثوابت وأهمها حرص قطر على العلاقة مع الجمهورية العراقية، ودعا العراقيين إلى احتواء المواقف ومنع الاقتتال  وأكد أن قطر "تعتبر كل العراقيين بكافة طوائفهم ومكوناتهم وعرقياتهم عراقيين. 

وأوضح العطية أن قطر كانت من أولى الدول الداعمة للحكومة الحالية وتجاوز أخطاء الماضي ودعم هذه الحكومة وصولا للنتيجة المرجوة وهو عراق واحد يحافظ على سيادته ويحتوي جميع مكوناته. 

المزيد من منوعات

مصري يجني ثروة من اصطياد العقارب واستخلاص سمومها (فيديو)

شاب مصري يجني ثروة من اصطياد العقارب واستخلاص سمومها (روتيرز)

مصير كنز تاريخي استحوذ عليه النازيون أمام المحكمة العليا الأمريكية.. ما القصة؟

مجموعة فنية تُعرف باسم "كنز فلف" (ا.ف.ب)

ليست المرة الأولى.. مصري يرمي أموالا على المارة من شرفة منزله (فيديو)

الرجل يدعى صبري صدومة وهو مهندس بترول محال للمعاش (موافع التواصل)

أحيت حفلا حضره السيسي.. مغنية بريطانية تعتذر لخرقها تدابير مكافحة كورونا

المغنية البريطانية ريتا أورا (غيتي)
الأكثر قراءة

جدل بين السيسي وماكرون حول أولوية القيم الدينية أم الإنسانية (فيديو)

ماكرون والسيسي في المؤتمر الصحفي (روتيرز)

رشاش وأقمار اصطناعية.. إيران تكشف تفاصيل اغتيال العالم النووي فخري زاده

نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني علي فدوي (رويترز)

"مندهشون من فرش السجادة الحمراء لديكتاتور".. احتجاجات في فرنسا ضد زيارة السيسي (فيديو)

الرئيس الفرنسي ماكرون يلتقي الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في باريس (ر ويترز)

بايدن يكشف سبب طلبه من أوباما الانتظار قبل إصدار الأمر بقتل بن لادن

الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ونائبه جو بايدن أثناء متابعة عملية قتل بن لادن (رويترز)