العطية: قطر حريصة على وحدة العراق وسلامته

وزير الخارجية القطري – خالد بن محمد العطية

قال وزير الخارجية القطري "خالد بن محمد العطية" إن قطر حريصة على وحدة العراق ومنع الاقتتال فيه ، وأكد على حفظ أمن العراق ووحدته وسيادته.

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري في بغداد ( الجمعة) أكد العطية أنه تم استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين كما تم التطرق إلى استئناف عمل السفارة القطرية في بغداد، فضلا عن التطورات الدولية والاقليمية.

وأوضح العطية أن هذه الزيارة تأتي انطلاقاً من الثوابت وأهمها حرص قطر على العلاقة مع الجمهورية العراقية، ودعا العراقيين إلى احتواء المواقف ومنع الاقتتال وأكد أن قطر "تعتبر كل العراقيين بكافة طوائفهم ومكوناتهم وعرقياتهم عراقيين.

وأوضح العطية أن قطر كانت من أولى الدول الداعمة للحكومة الحالية وتجاوز أخطاء الماضي ودعم هذه الحكومة وصولا للنتيجة المرجوة وهو عراق واحد يحافظ على سيادته ويحتوي جميع مكوناته.