الحوثيون يختطفون عضوا بالبرلمان والتحالف يقصف مواقعهم

غارات للتحالف على أهداف للحوثيين بأنحاء اليمن

اختطف مسلحو جماعة الحوثي (الجمعة) عضوا في البرلمان اليمني وثلاثة من أبنائه بمحافظة إب وسط البلاد، وذكرت مصادر محلية بالمحافظة أن المسلحين الحوثيين اقتحموا منزل عضو البرلمان اليمني عن حزب التجمع للإصلاح وقاموا باختطافه وثلاثة من أبنائه واقتادوهم إلى جهة مجهولة .

يأتي ذلك بينما وصل إلى صنعاء ( الجمعة) إسماعيل ولد الشيخ مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن في إطار زيارة هي الثانية له منذ تعيينه في هذا المنصب خلفا للمبعوث الدولي السابق جمال بن عمر.

من جانبه قال وزير الخارجية اليمني, رياض ياسين, إن هناك ترتيبات لمشاركة الرئيس عبده ربه منصور هادي, في المؤتمر الوزاري الاستثنائي الخاص باليمن, الذي أعلنت عن عقده منظمة التعاون الإسلامي في جدة منتصف شهر يونيو المقبل.

وعلى الصعيد الميداني .. نفذت مقاتلات التحالف سلسلة غارات جديدة على مواقع قالت إنها مخازن أسلحة تابعة للحوثيين والقوات الموالية لعلي عبد الله صالح في تل عطّأن وتل النهدين بالعاصمة صنعاء.

كما امتدت الغارات لأول مرة إلى مديرية النادرة بمحافظة إب وسط البلاد مستهدفة مواقع عسكرية تابعة للحوثيين والقيادات الموالية لهم.

وفي محافظة صعدة، شنت مقاتلات التحالف سلسلة غارات كثيفة على مسلحين حوثيين قالت مصادر عسكرية موالية للسلطة الشرعية إنهم كانوا "يخططون للزحف على أراض سعودية".

وفي مدينة عدن قصفت مقاتلات التحالف خمسة مواقع سيطر عليها الحوثيون في أحياء التواهي والمعلا والمعاشيق.