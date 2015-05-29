الحسين بن علي وبلاتر يتنافسان على رئاسة "فيفا"

انتخابات رئاسة فيفا – زيورخ

افتتح رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جوزيف بلاتر (الجمعة) الكونغرس الـ 65 للمنظمة في مدينة زيوريخ السويسرية، ويتصدر انتخاب رئيس جديد للـ"فيفا" جدول أعمال المؤتمر بمشاركة ممثلين عن جميع أعضاء الاتحاد الذي يضم 209 اتحادات وطنية.

ويتنافس الرئيس الحالي للاتحاد جوزيف بلاتر، والأمير الأردني علي بن الحسين على تولي رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم .

ويتطلب فوز أحد المرشحين في الجولة الأولى من الانتخابات الحصول على 140 صوتا من أصل 209 أصوات، شرط أن تعتبر هذه الأصوات صحيحة، وإلا فستنظم جولة ثانية يتطلب الفوز فيها الحصول على 105 أصوات.

في مراسم افتتاح المؤتمر قال الأمير على بن الحسين المرشح لرئاسة الاتحاد إنه يكافح العنصرية بكافة أشكالها مضيفا الى انه يدعم الاتحادات الاقليمية ويقوم بتوفير برامج تدريبية وأكد على بن الحسين أن الاتحاد الدولي لكرة القدم يحتاج إلى قائد لتصحيح أخطاء الماضي وفيما يتعلق بالدعم الذي يقدمه له أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو مارادونا، أكد أنها كانت مفاجأة كبيرة لأنه حظي بدعم شخص مثله وأنه يعتز بصداقة الأسطورة الأرجنتيني.

من جانبه قال الرئيس الحالي جوزيف بلاتر أمام ممثلين عن 209 من الاتحادات الوطنية لكرة القدم "نمر بأوقات عصيبة، لقد ألقت الأحداث الأخيرة بظلالها على الفيفا وعلى الكونغرس. أدعوكم إلى إزاحة هذه الظلال ورفع المعنويات". وتابع "لا نستطيع أن ندع سمعة فيفا تتلطخ بهذا الشكل. الأفراد متهمون بالفساد وليس الفيفا بأكملها. اليوم أدعوكم إلى إظهار روح الفريق من أجل المضي قدما".

من جانب آخر.. أعلن رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم جبريل الرجوب، (الجمعة)، سحب طلب التصويت لتعليق عضوية الاتحاد الاسرائيلي في الجمعية العمومية للفيفا .

واستبدل الرجوب طلب تعليق العضوية بطلب أخر يشمل ضمان حرية الحركة للاعبين الفلسطينيين والوفود القادمة من الخارج، ووقف 5 أندية إسرائيلية مقامة على أراض محتلة عام 1967، ووقف أعمال التحريض والتجاوزات ضد العرب من مشجعي الأندية الإسرائيلية.