"هآرتس" تبدي تعاطفا مع العالقين على معبر رفح!



أبدت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية -في افتتاحيتها- تعاطفها مع المرضى والطلاب في قطاع غزة الذي يخشون خسارة منحهم الدراسية، وذلك بسبب الانتظار لوقت طويل عند معبر رفح.

ويأتي ذلك بعد قرار السلطات المصرية الثلاثاء بفتح معبر رفح في اتجاه واحد، والإبقاء على نحو 3 آلاف فلسطيني عالق ينتظردخول مصر لأسباب لا تحتمل التأجيل .

وقد نشرت صحيفة "هآرتس" تقريرا عن العالقين استهلته بالقول: ”الآلاف من سكان غزة- بينهم مرضى بحاجة للعناية الطبية خارج القطاع، وطلاب يخشون خسارة منحهم الدراسية- ينتظرون لوقت طويل للخروج من القطاع".

وذكرت أن رفض السلطات المصرية تسهيل سفر سكان قطاع غزة من القاهرة، يكمل الحصار شبه التام على والقطاع. ونقلت الصحيفة عن أحد هؤلاء العالقين "نشعر وكأننا بهائم داخل حظيرة".

وأضافت قائلة"لا يمكننا أن نسمح الوضع الأمني المتفجر والعداء تجاه حماس إلى تفاقم الأوضاع في قطاع غزة، ويزيد من الضغوط المحلية. هذا ليس فقط مصلحة فلسطينية وإنما هو إسرائيلي واحد".

يشار إلى أن ماهر أبو صبحة، مدير المعابر بقطاع غزة، قال إن أكثر من 15 ألف فلسطيني، بينهم نحو 3000 شخص بحاجة ماسة للعناية الطبية، طالبوا بالخروج عن طريق المعبر. وأضاف أبو صبحة ” الوضع أصبح لا يحتمل بالنسبة للناس في غزة"