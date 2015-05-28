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ملتقى القبائل الليبية ينهي أعماله بالقاهرة

28/5/2015

ملتقى قبائل ليبيا بالقاهرة

عقد ملتقى القبائل الليبية الذى يختتم اعماله (الخميس) ثلاث جلسات لصياغة البيان الختامي بحضور واسع لأربعمائة مشارك من داخل ليبيا من كبار شيوخ وعواقل وأعيان القبائل .

وذكرت مصادر وثيقة الصلة بالاجتماعات أن المناقشات بدت “ساخنة وجدية” على مدار أكثر من اثنتى عشر جلسة في الأيام الأربعة الماضية في المسائل المتعلقة بسبل دعم مؤسسات الدولة الليبية الشرعية للتعامل مع أوضاع عدم الاستقرار, إضافة لمناقشة أوضاع النازحين في الداخل في الغرب والجنوب والشرق الليبي وكذا المهجرين بالخارج.

وأشارت المصادر إلى أنه من المنتظر أن يتضمن البيان الختامي "التزام القبائل والمدن والمناطق الليبية برفع الغطاء الإجتماعي عن أي فرد من أبنائها يثبت تورطه مع جماعة أو جهة لا تريد الاستقرار في ليبيا"  .

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