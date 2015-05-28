مقتل جنديين سعوديين وإصابة خمسة بقذائف الحوثيين بعسير

مقتل جنديين وإصابة 5 في قصف على منطقة عسير السعودية

قالت وزارةالداخلية بالمملكة العربية السعودية ( الخميس) إن اثنين من حرس الحدود السعودي قتلا وأصيب خمسة آخرون في قصف من الأراضي اليمنية في الوقت الذي قالت فيه الأمم المتحدة إن محصلة قتلى الحرب تقترب من ألفي شخص.

وتبادلت القوات السعودية ومقاتلي جماعة الحوثي اليمنية إطلاق النار عبر الحدود منذ بدء التحالف بقيادة الرياض عملياته العسكرية على جماعة الحوثي المسلحة في مارس آذار في محاولة لإعادة الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى السلطة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أنه "أثناء قيام رجال حرس الحدود بمهامهم في أحد المواقع الحدودية المتقدمة بظهران الجنوب بمنطقة عسير تعرضوا لقذائف عسكرية من الأراضي اليمنية مما نتج عنه استشهاد (جنديين) وإصابة خمسة من زملائهما ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم .