لافروف: مواقف موسكو وواشنطن بشأن سوريا "تتقارب"

وزير الخارجية الروسي – سيرغي لافروف

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (الخميس) إن مواقف روسيا وأمريكا بشأن سوريا تتقارب وذلك بعد سلسلة من الاتصالات رفيعة المستوى بين موسكو وواشنطن هذا الشهر بشأن الصراع الدائر هناك.

وقال لافروف في مؤتمر صحفي "في الحقيقة أعتقد أن مواقفنا مع الولايات المتحدة تتقارب .. أولا وقبل كل شيء فيما يتعلق بالتصريحات بأنه لا يمكن أن يكون هناك بديل عن الحل السياسي في سوريا."

إلا أن لافروف انتقد واشنطن لدعمها بعض جماعات المعارضة المسلحة التي تقاتل الرئيس السوري بشار الأسد وقال إن روسيا تعتبر هذا النهج "يتسم بقصر النظر".