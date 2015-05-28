كارتر: البنتاغون يبحث تزويد العراق بالعتاد والتدريب

وزير الدفاع الأميركي – آشتون كارتر

قال وزير الدفاع الأمريكي اشتون كارتر (الخميس) إن مسؤولي وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) بدأوا في بحث الوسائل التي يمكن من خلالها للجيش الأمريكي تحسين تزويد القوات العراقية بالعتاد والتدريب وذلك بعد سقوط مدينة الرمادي العراقية مؤخرا في قبضة تنظيم الدولة .

وأضاف كارتر – على متن طائرة وهو في طريقه إلى آسيا – إنه اجتمع بمجموعة من مسؤولي السياسة الدفاعية وضباط الجيش في القيادة المركزية الأمريكية وهيئة الأركان المشتركة في البنتاغون ( الثلاثاء) لبحث "كيف يمكن تعزيز وتسريع" مهمة تدريب القوات العراقية وتزويدها بالعتاد.

وقال كارتر إن الأحداث التي وقعت في الأسابيع القليلة الماضية في العراق سلطت الضوء على الأهمية الرئيسية لوجود شريك قادر على الأرض وهذا هو الغرض من برنامجنا للتدريب والتزويد بالعتاد – وهو ما دعا لبحث الإدارة الأمريكية لهذا الأمر .

رويترز