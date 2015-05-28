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بلاتيني: طالبت بلاتر بالرحيل وسنصوت للأمير علي

28/5/2015

رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم – ميشيل بلاتيني

عقد رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ميشيل بلاتيني مؤتمرا صحفيا للتعليق على اعتقال  عدد من مسئولي الفيفا – حيث قال – إن أغلبية الاتحادات الأوروبية سوف تصوت لصالح الأمير على وأن غالبية هذه الاتحادات لا ترغب في استمرار الرئيس الحالي جوزيف بلاتر .

وأشار بلاتيني أنه لن يعلق على التداعيات القانونية لمايجري لكن هذا ليس جيدا لسمعة الاتحادات الرياضية المتعلقة بالفيفا –  وقال إنه  طلب لقاء رئيس الفيفا  الذي رفض عقد لقاء منفرد معه وأشار إلى أنه طلب من رئيس الفيفا تقديم استقالته والمغادرة نظرا لما لحق بسمعة الفيفا في عهده .

على جانب آخر  قال جوزيف سيب بلاتر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم – فيفا-  في بداية الاجتماع السنوي للاتحاد –   إنه سيكون على الفيفا استعادة الثقة يالتي خسرتها من خلال القرارات التي تتخذها ، وأضاف بلاتر إنه يجب تذكر أن مجلس إدارة الفيفا لا يبحث عن الثروة أو السلطة إنما يسعى لإحداث  الوحدة والتضامن عبر رياضة كرة القدم .

المصدر : الجزيرة مباشر
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