القضاء المصري يبريء الضابط المتهم بقتل سيد بلال

الشاب سيد بلال

قضت محكمة مصرية (الخميس) ببراءة ضابط في جهاز أمن الدولة بعد إدانته بتعذيب الشاب سيد بلال حتى الموت في قضية أججت غضب من ممارسات الشرطة قبيل ثورة 2011.

وكان قد حكم على الضابط ويدعى محمد عبد الرحمن الشيمي بالسجن 15 عاما لكن أعلى محكمة مدنية في البلاد قبلت طعنا قدمه على الحكم وأمرت بإعادة المحاكمة فأصدرت محكمة جنايات الإسكندرية حكما ببرائته (الخميس).

كان الشيمي وهو برتبة رائد واحدا من بين خمسة ضباط اتهموا باحتجاز محمد سيد بلال (32 عاما) في يناير كانون الثاني 2011 للاشتباه بضلوعه في تفجير كنيسة القديسين بمدينة الإسكندرية ليلة رأس السنة في ذلك العام وهو الحادث الذي أسفر عن مقتل 20 شخصا على الأقل ، وقال أقارب بلال آنذاك إن أسرته تسلمت جثته بعد يوم من اعتقاله وكانت عليها آثار تعذيب .