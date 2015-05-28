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الحكم على مصرية بالحبس 13 عاما والتهمة "شارة رابعة"

28/5/2015
  شارة رابعة التي تحولت لرمز للمقاومة (الجزيرة مباشر -أرشيف)

قضت محكمة جنح شمال القاهرة بالسجن على طالبة جامعية لمدة 13 عاما بتهمة حياة شارة رابعة ، ومحاولة قلب نظام الحكم من خلال الترويح لأفكار متطرفة بمترو الأنفاق.

 
وقال عزت غنيم محامي الفتاة إن الحكم صدر غيابيا على الطالبة بكلية الأداب جامعة القاهرة ، وذلك بعدما وجهت النيابة لها تهم
حيازة شارة رابعة، وترويج لأفكار متطرفة بمترو الأنفاق.

تعود أحداث الواقعة  إلى يناير 2014 ، عندما قامت قوات الأمن بمترو الأنفاق بالقبض على الفتاة عقب خروجها من الجامعة لحملها شارة رابعة على حقيبتها .
يأتي هذا الحكم المغلظ بعد أيام من صدور حكم الأعدام على سندس عاصم (27عاما) بعدما وجهة لها تهمة التخابر مع حركة حماس
وبحسب "حركة نساء ضد الانقلاب" فهناك أكثر من 50 فتاة في السجون المصرية

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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