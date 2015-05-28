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إيران ترفض فكرة فرض حظر جوي على سوريا

28/5/2015

نائب وزير الخارجية الإيراني – حسين أمير عبد اللهيان

أعرب نائب وزير الخارجية الايرانية حسين امير عبداللهيان رفض إيران فكرة فرض منطقة حظر جوي فوق سوريا، وهو ما تطلبه تركيا، قائلا إن إقامة هذه المنطقة سيكون "خطأ" وسيفشل في إعادة الأمن في المنطقة.

وقال نائب وزير الخارجية الايرانية إن "المناقشات بشأن إنشاء منطقة حظر جوي (فوق سوريا) هي تكرار لأخطاء سابقة و(هكذا طرح) لا يساعد على الأمن والاستقرار الإقليميين".

واعتبر عبداللهيان أنه للوصول لحل سياسي للصراع، يجب على البلدان المجاورة لسوريا أن تسيطر على حدودها وتمنع مرور مقاتلين للمعارضة.

كانت أنقرة اشترطت إنشاء منطقة حظر جوي ومنطقة عازلة على حدودها مع سوريا وتدريب مقاتلين من المعارضة المعتدلة لإسقاط نظام الرئيس السوري بشار الأسد، مقابل دخولها في التحالف العسكري الذي تقوده واشنطن ضد تنظيم الدولة .

 

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