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أمين عام جماعة الإخوان: نائب المرشد يقوم بمهام المرشد

28/5/2015

أمين عام جماعة الإخوان المسلمين – د. محمود حسين

أكد د .محمود حسين الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين أن نائب المرشد وفقا للائحة يقوم بمهام المرشد العام  ، وأن الجماعة تعمل بأجهزتها و مؤسساتها وفقا للوائحها و بأعضاء مكتب الإرشاد و دعمت عملها بعدد من المعاونين وفقا لهذه اللوائح و لقرارات مؤسساتها

وأضاف الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين في بيان له نشر على صفحته على الفيسبوك –  أن مكتب الإرشاد هو الذي يدير عمل الجماعة و التي أكدت على ثوابتها و انه لا تفاوض مع "القتلة" و لا تنازل عن الشرعية و ضرورة القصاص- بحسب نص البيان.

من جانبه صرح محمد سويدان مسئول العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة  التابع لجماعة الإخوان المسلمين – والمقيم بلندن لموقع الجزيرة مباشر أن قيادة الإخوان داخل مصر أما الإخوان في الخارج فهم يدعمون الداخل فقط وليس من المفروض أن يتدخلوا في القرارات الداخلية مشيرا إلى أن المتواجدين في الخارج ينفذون طلبات القيادة في مصر.

وأقر  سويدان بوجود خلاف بين الشباب أدى إلى خروج بعضهم عن سيطرة القيادات نتيجة الضغوط الشديدة ،  وأكد أنه لا يعرف من يدير حركة العقاب الثوري مشيرا إلى أنه لا يوجد تصريح من قيادات الجماعة بإدارتها لأى نشاط غير سلمى.

المصدر : الجزيرة مباشر
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