مقتل عشرات الحوثيين في قصف على صنعاء وحجة

غارة للتحالف على صنعاء (أسوشييتد برس)

ذكرت مصادر طبية يمنية أن 80 شخصا على الأقل قتلوا، وأصيب أكثر من مائة آخرين، بعد قصف قوات التحالف معسكرات للحوثيين في صنعاء ومحافظة "حجة".

ففي صنعاء، أفادت مصادر أمنية بمقتل 40 من عناصر الأمن الخاص والمجندين الحوثيين الجدد بعد قصف قوات التحالف لأول مرة معسكرا لتلك القوات بالقرب من دار الرئاسة جنوب صنعاء.

وقالت مصادر أمنية أن القصف تم وقت تواجد عدد كبير من الجنود أمام مخازن الأسلحة لاستلام أسلحة شخصية تمهيداً لتوزيعها في أحياء العاصمة وتعزيز جبهات قتالية.

كما نفذ التحالف العربي ضربات جوية على محافظة "حجة" شمال غربي صنعاء، أسفرت عن مقتل 40 شخصا من الحوثيين والقوات الموالية للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح.

وفي مدينة "إب"، أعلنت قبائل عن تشكيل مجلس للمقاومة الشعبية لترتيب لمواجهة ميليشيات الحوثيين. وقالت في بيان لها الأربعاء إن الهدف من المجلس هو استمرار المقاومة حتي عودة مؤسسات الدولة الشرعية، وإعلاء إرادة الشعب اليمني.

وعلى الصعيد السياسي، أدى اللواء "عبده الحذيفي"، وزير الداخلية اليمني الجديد، اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية أمام الرئيس "عبد ربه منصور هادي" في العاصمة السعودية الرياض، بحسب مصدر رئاسي يمني.

وكان هادي قد أصدر أمس الثلاثاء قرارا من مقر إقامته في الرياض بتعيين العميد ركن عبده الحذيفي وزيرا للداخلية وترقيته إلى رتبة لواء.

يأتي هذا في وقت تشهد الساحة السياسية اليمنية سباقا بين الرئيس هادي، والحوثيين، على تعيين محافظين.

وكان الرئيس هادي قد أصدر أمس الثلاثاء قرارا بتعيين العميد "عبد الله النسي" محافظا لمحافظة "شبوة" الجنوبية، بعد أسابيع من تعيين الحوثيين محافظا لها هو العميد "عبد الله طمباله".

وبعد ساعات من صدور قرار هادي، أصدر الحوثيون قرارات بتعيين محافظين لست محافظات بينهم امرأة.

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان غي مون عن خيبة أمله، بعد تأجيل الحوار الذي كان مقررا عقده غدا في جنيف بشأن اليمن للمرة الثانية، مجددا دعوته لجميع الأطراف للمشاركة في المشاورات.

وفي الكويت، دعا وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الذي يحضر اجتماعا لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن اليمن , دعا المملكة العربية السعودية إلى إنهاء حملتها العسكرية في اليمن معتبرا أن الصراع "سيجلب الضرر" على المملكة.