مصدر لبناني:حزب الله يقصف هدفا تابعا لجبهة النصرة بـ"عرسال"

منطقة عرسال الحدودية بين لبنان وسوريا

قصف مقاتلو حزب الله قصف عمليات متحركة لما يعرف باسم جيش الفتح الذي تقوده جبهة النصرة في منطقة متاخمة لبلدة عرسال شمال شرق لبنان .

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مصدر لبناني وصفته بالمطلع- قوله إن اشتباكات وقعت بين الجانبين في سلسلة الجبال الفاصلة بين لبنان وسوريا باستخدام الأسلحة الخفيفة .

من جانبها , ذكرت قناة “المنار” التابعة لحزب الله أن مقاتلي الحزب قضوا على مجموعة تابعة لجبهة النصرة في منطقة على مشارف عرسال قريبة من بلدة نحلة اللبنانية ، وفي شمال لبنان.. سقطت عدة قذائف في مجرى النهر الكبير في أراضي بلدة الدبابية الشرقية مصدرها الأراضي السورية, وعلى أثرها شب حريق في غابات الدبابية.