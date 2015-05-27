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مصدر: بلير يستقيل من منصبه كمبعوث خاص للرباعية الدولية

27/5/2015

مبعوث الرباعية الدولية للشرق الأوسط – توني بلير

 

استقال توني بلير من منصبه كمبعوث خاص للجنة الرباعية الدولية للشرق الاوسط، في قرار سيصبح نافذا اعتبارا من يونيو /حزيران- حسبما صرح مصدر مقرب منه (الأربعاء) في لندن.

وقال المصدر المقرب إن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق "كتب اليوم إلى بان غي مون (الأمين العام للأمم المتحدة) ليؤكد له رسميا أنه سيتخلى عن دوره بعد إتمام التزاماته كمبعوث للجنة الرباعية الشهر المقبل.

تأتي استقالة توني بلير بعد ثماني سنوات من توليه هذا المنصب  الأممي فيما نقلت مصادر في وقت سابق أن مناقشات تجري بشأن دوره الذي سيكون على الأرجح إقليميا وأنه سيواصل عمله بشأن الاقتصاد الفلسطيني.

وتسعى المجموعة الرباعية التي تضم روسيا والولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي للتوسط في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ عام 2002.

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