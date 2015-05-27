مسؤول رياضي أوروبي يدعو لتأجيل انتخابات رئاسة "الفيفا 6 أشهر

رئيس الفيفا – جوزيف سيب بلاتر

دعا جياني اينفانتينو الأمين العام للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (الأربعاء) إلى تأجيل انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي (الفيفا) المقررة يوم الجمعة على أن تتم خلال ستة أشهر.

ودخلت أكثر الرياضات شعبية في العالم في حالة من الفوضى عقب إعلان السلطات الأمريكية والسويسرية بدء تحقيقات منفصلة في أنشطة للفيفا. وتواجه سبع شخصيات نافذة في الرياضة احتمال تسليمها إلى الولايات المتحدة فيما له صلة بتهم فساد عقب اعتقالهم في سويسرا.

ويسعى سيب بلاتر الرئيس الحالي للفيفا لإعادة انتخابه لولاية خامسة في مواجهة الأمير الأردني علي بن الحسين