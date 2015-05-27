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مدير الإعلام بالفيفا: كأس العالم 2022 يقام بقطر

27/5/2015
  دي جريجوريو يعلن عن عدم تورط رئيس الاتحاد في قضايا فساد (الجزيرة مباشر)

أعلن مدير  الاتصالات والعلاقات العامة في الفيفا والتر دي جريجوريو أن بطولة كأس العالم في عامى 2018، و 2022 سوف تقامان في روسيا وقطر

وأوضح في مؤتمر صحفي ظهر الأربعاء أنه من غير الوارد تأجيل انتخابات الفيفا ، كما أن رئيس اتحاد كرة القدم ونائبه ليسا مشمولين في التحقيقات الجارية في قضايا الفساد.

وأشار  دي جريجوريو ، إلى  أن رئيس الفيفا غير متهم بأي تهم وخلال يومين ستكون هناك انتخابات، وقال "بلاتر لن يترك منصبه لأن مزاعم الرشي لا تشمله، كما أنه متعاون مع التحقيقات ".

وشدد مدير الإعلام في الفيفا على أن المعتقلين ليسوا مدانين ولم تعلق عضويتهم حتي الأن.

وشنت السلطات السويسرية مساء الثلاثاء حملة اعتقالات ضمت 6 من كبار القيادات في الاتحاد الدولي لكرة القديم " فيفا "، وذلك بطلب من الولايات المتحدة.

يذكر أن الولايات المتحدة أعلنت ملاحقة عشرة مسئولين من الفيفا كان يستعد بعضهم للمشاركة بانتخاب رئيس جديد للفيفا في زيورخ بسويسرا  يوم الجمعة المقبل.

من جانبه، اعتبر الأمير علي بن الحسين، المرشح ضد السويسري جوزف بلاتر لرئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أن ما حصل من توقيف لستة مسؤولين في السلطة الكروية العليا، هو "يوم حزين لكرة القدم".

المصدر : الجزيرة مباشر
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