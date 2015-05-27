تواصل أعمال ملتقى القبائل الليبية بالقاهرة

ملتقى القبائل الليبية في القاهرة

تستضيف العاصمة المصرية القاهرة ومنذ الخامس والعشرين من الشهر الجاري اجتماعات ملتقى القبائل والأعيان الليبي ، حيث عقدت 3 جلسات تناولت ثوابت الدولة الليبية ودور القبائل في عودة الاستقرارإلى البلاد.

وبحضور نحو اربعمائة مشارك من شيوخ وعواقل القبائل الليبية، يمثلون مختلف القبائل من كافة المناطق في الشرق والغرب والجنوب في ليبيا.

كما يشهد الاجتماع حضورا مكثفا من الليبيين المقيمين بالخارج ، جاءوا إلى مصر لمتابعة الاجتماعات عن قرب في ظل ما يعوله الكثيرون من الليبيين في الداخل والخارج على دور النسيج الاجتماعي القوي المعروفعن ليبيا لاستعادة الأمن والاستقرار إليها.

ومن أبرز القبائل الليبية المشاركة في اجتماع ملتقي القبائل والأعيان الليبي في القاهرة من الشرق الليبي قبائل ، العبيدات، البراعصة، الفايد، الحاسة، درسة، اولاد حمد، قطعان، جراري، سعيطي، عوامي، مصراتة، فواخر، فرجان وعبيد

ومن قبائل الغرب الليبي: أعيان طرابلس، ترهونة، رشفانة، الزنتان، الخمس، النوايل، المشاشية، العجيلات، الزاوية، الرجبان والجعافرة.

ومن قبائل الجنوب: التبو، الزوية والأواجلة ، ومن قبائل الجنوب: المقارحة، أولاد سليمان، الطوارق، الأهالي، الأشراف، التبو وأوباري .