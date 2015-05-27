المرزوقي يطلق حملة لرفض أحكام الإعدام في مصر

الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي

أطلق الرئيس التونسي السابق "المنصف المرزوقي" حملة لجمع التوقيعات على عريضة تطالب بوقف أحكام الإعدام الجارية في مصر بحق الرئيس المصري المعزول محمد مرسي وكافة الناشطين السياسيين.

ودعا المرزوقي عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك" كافة الساسة والمثقفين ونشطاء المجتمع المدني والمجال العام من حقوقيين وجامعيين وإعلاميين ونقابيين للتوقيع على العريضة.

وحذرت العريضة من انزلاق البلاد نحو العنف والاحتراب الأهلي، في سياق وضع اجتماعي شديد الاحتقان، في حالة تنفيذ أحكام الإعدام.

ودعت العريضة "قوى المجتمع المصري من أحزاب سياسيّة وقوى مدنية وروابط شبابيّة ومراجع فكريّة وثقافيّة وأخلاقيّة إلى الالتقاء حول مشترك وطني جامع وتوحيد الجهود لإنقاذ مصر ومنع الانزلاق نحو العنف والانتقام والتمهيد لاستئناف مسار الانتقال الديمقراطي". كما دعت من سمتهم "العقلاء في الأمة وكل أصدقاء الشعب المصري من أحرار العالم المدافعين عن الديمقراطيّة وحقوق الإنسان وحق الشعوب في اختيار حكّامها وأنظمتها إلى التحرّك السريع والقويّ والفعّال لإيقاف هذه الأحكام ومساعدة الشعب المصري على الانتقال إلى الديمقراطيّة وتجنيبه ويلات الحرب الأهليّة".