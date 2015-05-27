إيران تتوقع امتداد المفاوضات النووية لبعد الموعد المقرر

عباس عراقجي – كبيرالمفاوضين الإيرانيين

أعرب كبير المفاوضين الإيرانيين عباس عراقجي عن توقعاته أن تتواصل المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني بين طهران والقوى الكبرى في مجموعة 5+1 إلى ما بعد الموعد المحدد في 30 من يونيو /حزيران.

وقال عراقجي في فيينا حيث بدأت جولة مفاوضات جديدة (الثلاثاء) لصياغة اتفاق نهائي مع مجموعة 5+1 "لم نصل إلى المرحلة التي تمكننا من القول إن المفاوضات ستنتهي سريعا، وستستمر إلى الموعد المحدد ويمكن حتى أن تستمر إلى ما بعد" هذا الموعد.

كانت إيران أبرمت ودول مجموعة 5+1 (الولايات المتحدة، فرنسا، المملكة المتحدة، الصين، روسيا، والمانيا) اتفاقا اطارا في الثاني من أبريل / نيسان ، في إطار مفاوضات انطلقت قبل أكثر من 20 شهرا لحل أزمة الملف النووي الإيراني، ومن المقرر الانتهاء من صياغة الاتفاق النهائي مع نهاية يونيو / حزيران.