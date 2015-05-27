أمير الكويت يدعو إيران لبناء علاقة حسن الجوار

دعا أمير دولة الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، إيران إلى التعاون مع المجتمع الدولي في بناء علاقة حسن الجوار، وعدم التدخل في الشئون الداخلية لدول المنطقة .

وتابع الصباح خلال افتتاح اجـتـمـاع وزراء خـارجـيـة دول مـنـظـمـة الـتـعاون الإسلامي في دورته الـثـانـيـة والأربـعـيـن قائلا " يجب العمل سويل لمواجهتها محاولات التنظيمات الإرهابية التي تحاول رسم صورة لا تمت للإسلام بصلة "

وأشار خلال الاجتماع الذي جاء تحت عنوان "الـرؤيــة المشتركة من أجـل تعزيـز التسامـح ونبـذ الإرهاب" إلى

أن على الدول الإسلامية دور كبير في تصحيح الصورة المشوة عن الدين الإسلامي التي رسمتها التنظيمات الإرهابية، وطالب الدول العربية بالعمل على تعريف العالم بحقيقة الدين الإسلامي، وتكثيف الجهود مع العالم للتصدى لظاهرة الإرهاب التي تماريسها الجماعات الإهاربية، والتي هددت أمن الدول العربية والإسلامية ، على حد قوله.

وأكد أمير دولة الكويت دعم بلاده للحكومة العراقية برئاسة حيدر العبادري ، ودعا إلى وقفة جادة للنظر في التعصب الطائفي الذي يفتت الأمة .

وأضاف قائلا "نـتـابـع تـطـورات الأوضـاع فـي الـعـراق ومـا يـسـمـى تنظيـم داعـش الـذي يـقـوض اسـتـقـرار الـبـلـد ونـؤكـد وقـوفـنــا مــع الـعـراق".

وتناولت كلمة أمير الكويت الأوضاع في كل من سوريا وفلسطين، وجدد الإعلان عن قناعة الدول الخليجية بإن الأزمة السورية لن تحل إلا سياسيا لا بالإلة العسكرية.

وشهدت الجلسة الإفتتاحية تكريم الأمير الكويتي من قبل منظمة التعاون الإسلامي لحصوله على لقب قائد العمل الإنساني، كما شهدت تسلم الكويت رئاسة مجلس التعاون الإسلامي في دورته ال42 خلفا للمملكة العربية السعودية.