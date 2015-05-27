أردوغان : الجلوس على طاولة واحدة مع السيسي إهانة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

استبعد الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان أن يجلس على طاولة واحدة مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الآن أو مستقبلا لأنه لو فعل ذلك يكون قد اهان نفسه على حد تعبيره".

وجدد "أردوغان" في مقابلة تلفزيونية أمس الثلاثاء , انتقاده لمواقف الدول الأوروبية والغربية من الانقلاب العسكري في مصر، وقرار إحالة أوراق الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين للمفتي تمهيدا لإصدار حكم بإعدامهم ، مشددا على ضرورة أن تتسق مواقف الدول التي تتشدق بالديمقراطية، ضد ما حدث في مصر، مع مبادئ الديمقراطية التي تنادي بها، ووصف مواقف هذه الدول بأنها تصريحات جوفاء لا تعبر عن شيء".

وفي رد منه على سؤال في المقابلة التي بثت على قناتين تلفزيونيتين , حول ما إذا كانت هناك مبادرات دولية بخصوص حكم الإعدام بحق "مرسي"، قال الرئيس التركي، أنهم يتقدمون بمبادرات عدة في هذا الصدد مع أصدقاء عمل مقربين، على حد تعبيره.

وقال "أردوغان" إن هناك ازدواجية معايير في المواقف الأوروبية, ووصف مواقفهم حيال ما حدث في مصر بـ"الشيء القبيح"، مضيفا أن عدم اتخاذ موقف قاطع حيال ذلك، يجعله يشك في ديمقراطيتهم. التي لا يتحدثون عنها إلا حينما تطالهم تبعات الأحداث وتداعياتها، وأنهم لم ينبسوا ببنت شفة حيال قرارات ستفضي إلى إعدام مرسي ونحو 100 شخص آخرين، وحيال 4 ألاف شخص يحاكمون الآن، و40 ألفا آخرين بالسجون، وأنهم لا يتحدثون لأن هذا الأمر ليس فيه ما يضرهم".