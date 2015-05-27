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آل الشوملي .. نموذج للمقاومة السلمية للاحتلال

27/5/2015

"آل الشوملي" أسرة فلسطينية  تسكن في مدينة الخضيرة بفلسطين 48، والتي يزيد عدد سكانها عن الـ 76 ألف نسمة من الإسرائيليين، إلا أن عائلة الشوملي مازالت تتمسك بالبقاء في المدينة رغم محاولات طردها واستئصالها.

ونجحت العائلة المشكلة من 12 منزلا، من إقامة مسجد صغير يؤم عشرات المصلين الذين يعملون في مدينة الخضيرة، خاصة أيام الجمعة والأعياد.

يقول أحد أفراد العائلة للجزيرة مباشر، إن رؤساء البلديات المتعاقبين حاولوا إغلاق المصلى بحجة الإزعاج للسكان المجاورين، رغم أن صوت الأذان يصل فقط في ال12 بيتًا الموجودة فقط عبر مكبرات صوت بسيطة مركبة في داخل كل بيت وبيت.

وأضاف قائلا "نتعرضنا لمحاكمات بحجة مركبات المصلين المتوافدين للحي، وقد ادعوا أنها تغلق الشارع المؤدي للحي وتسبب إزعاج للسكان اليهود".

وأخيرًا قامت البلدية بافتتاح كنيس يهودي مقابل المسجد لمحاولة إرهاب الوافدين من المصلين وغيرهم، ومع ذلك تصرّ عائلة الشوملي الثبات وخوض المحاكم للمحافظة على حقهم في السكن في ما تبقى من أرض أجدادهم التي انتزع معظمها وبقي ما بقي لديهم.

عائلة الشوملي، وبرغم محاولات الأسرلة التي تتعرض لها، تتواصل مع الفلسطينيين في القرى والبلدات العربية، وقد شارك أطفالهم في مهرجانات الأقصى وكانت لهم فقرات متعددة.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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