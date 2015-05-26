خبراء يقدمون نصائح للأم للعناية بطفلها أول 6 شهور من عمره

تناولت النافذة الصباحية في قناة الجزيرة مباشر هذا الصباح كيفية التعامل مع الأطفال الرضع من عمر يوم وحتى 6 شهور, وقدم الدكتور المرسي على المرسي استشاري طب الأطفال نصائح للعناية بالطفل بعد الولادة مباشرة تتضمن كيفية التعامل معه من أول لحظة من ولادته, مشيراً إلى أن الأم تريد راحة أولا بعد الولادة مباشرة, حيث إن الحليب لن ينزل مباشرة منها بعد الولادة, ومن الأخطاء الشائعة أن تتم رضاعة الطفل بعد الولادة مباشرة بل يجب أن يرضع بعد 3 ساعات حتى يستريح الطفل والأم من آلام الولادة.



وأضاف المرسي أنه يجب أن يستحم الطفل بمياه دافئة بعد الولادة لإزالة أي سوائل عالقة عليه, وتجنب ارتدائه ملابس خفيفة، أو ثقيلة جدا،ً أو التعرض لدرجة حرارة مرتفعة أو منخفضة, وألا يتعرض لتكييف بارد في أول 24 ساعة من ولادته, وهذا ما تقع فيه معظم المستشفيات أن تنكون غرفة الولادة بها تكييف مما يسبب التهابات رئوية للطفل .

وفيما يخص أكل الطفل, قال استشاري طب الأطفال إنه يجب أن يرضع الطفل أول يوم 10 مل في الرضعة الواحدة، وثاني يوم20 مل، وثالت يوم 30 مل، وحتى 70 مل في اليوم السابع, إلا أنه لو احتاج الطفل لا نمنعه بشرط أن يكون برغبته, ويجب رضاعة الطفل كل 3 ساعات ليلاً ونهاراً لمدة 3 شهور، وبعد شهرين نمنع الرضاعة ليلا حتى يجوع الطفل وتستريح أمعاؤه، وتستريح الأم أيضاً, ونصح المرسي بعدم تغذية الطفل بالأعشاب خلال ال 6 أشهر الأولي لأنها تسبب له الغازات وتقلصات المعدة.

وأشار إلى أن بكاء الطفل ليس بسبب الجوع فقط فقد يكون بسبب ألم، لذا لا يجب أن ترضع الأم طفلها كلما بكى, بل يجب الالتزام بمواعيد رضاعته, وأكد أن الطفل يحتاج رعاية وحنان تشمل الأب الأم والأسرة كلها، ومهما كان الطفل صغير لكنه يلتقط الوئام والحنان بين الأب والأم.



وقال دكتور هيثم نور, أخصائي الأطفال حديثي الولادة إن الـ 6 أشهر الأولى أكتر فترة حساسة في عمر الطفل, مشيراً إلى أن الطفل لا يحتاج إلا للبن الأم فلا يحتاج مياه لا أو طعام, ولابد من مراعاة احتياجاته النفسية فلا يجب أن نتركه يبكي كثيراً, ونصح بوجوب إجراء تحليل الصفرة في اليوم الرابع أو الخامس في عمر الطفل لإن إهمالها قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة يمكن أن تؤثر على مخ الطفل، ويصاب بالإعاقة الذهنية مدى الحياة .

ونصح نور بابتعاد الأم عن القهوه والنسكافيه والصودا، والأكلات الحارة والسريعة خلال الـ 6 شهور الأولى من ولادة الطفل, وألا تتم رضاعة الطفل وهي تبكي , والابتعاد عن الحمية الغذائية " الرجيم " حيث إن معظم الأمهات يكون كل همها العودة لوزنها قبل الولادة, لكن من الممكن أن تمارس الرياضة.