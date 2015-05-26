العقاب الثوري تتبني 3 تفجيرات في المربع الأمني ببورسعيد

شعار حركة العقاب الثوري



أعلنت حركة العقاب الثوري المعارضة في مصر تبنيها عملية زرع ثلاثة عبوات ناسفة شديدة الإنفجار في المربع الأمني شرق محافظة بور سعيد، والذي يحتوي على مبنى مديرية الأمن ومبنى ديوان عام المحافظة ومجمع محاكم بورسعيد ومبنى الغرفة التجارية.

وقد أسفرت هذه العملية – حسبما ورد في بيان الحركة على موقعها على الإنترنت- عن تدمير العديد من السيارات والدراجات البخارية التابعة للأجهزة الأمنية.

كما أدت كذلك إلى قطع التيار الكهربائى عن جزء كبير من المنطقة, وتسببت في حالة من الذعر والإرتباك، بحسب البيان.