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العقاب الثوري تتبني 3 تفجيرات في المربع الأمني ببورسعيد

26/5/2015
 
 شعار حركة العقاب الثوري


أعلنت حركة العقاب الثوري المعارضة في مصر  تبنيها  عملية زرع ثلاثة عبوات ناسفة شديدة الإنفجار في المربع الأمني شرق محافظة بور سعيد، والذي يحتوي على مبنى مديرية الأمن ومبنى ديوان عام المحافظة  ومجمع محاكم بورسعيد ومبنى الغرفة التجارية.

وقد أسفرت هذه العملية  – حسبما ورد في بيان الحركة على موقعها على الإنترنت- عن تدمير العديد من السيارات والدراجات البخارية التابعة للأجهزة الأمنية.

كما أدت كذلك إلى قطع التيار الكهربائى عن جزء كبير من المنطقة, وتسببت في حالة من الذعر والإرتباك، بحسب البيان.

المصدر : الجزيرة مباشر
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