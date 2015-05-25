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وفاة نائب برلماني في السجن نتيجة الإهمال الطبي

25/5/2015

شعيت جنازة النائب البرلماني السابق "محمد الفلاحجي" المعتقل في سجن جمصة, وتوفى النائب السابق بسبب الإهمال الطبي، وتعنت السلطات الأمنية في عدم علاجه حتى وصلت حالته الصحية إلى مرحلة متأخرة من المرض وتوفي في مستشفى الأزهر بمحافظة دمياط الجديدة, نتيجة تليف كبدي.
محمد الفلاحجي مقيداً في المستشفى – الجزيرة مباشر

النائب السابق "محمد محمد الفلاحجي" البالغ من العمر 58 عاماً, كان نائباً في مجلس الشعب  دورة 2011 عن دائرة مركز الزرقا بمحافظة دمياط, وعضوا بالأمانة العامة لحزب الحرية والعدالة بالمحافظة, اعتقل في 26 من أغسطس/آب 2013 من مقر عمله بالتربية والتعليم بدمياط، حيث كان يشغل منصب مدير عام، ووجهت إليه تهم التحريض على العنف والتحريض على حرق المجمع الإسلامي بدمياط والانضمام إلى جماعة محظورة, وأوُدع سجن جمصة .

وتأتي وفاة الفلاحجي بعد أيام من وفاة النائب السابق "د.فريد إسماعيل" عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب المنحل وعضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة، بداخل مستشفى سجن العقرب بمنطقة سجون طره، بعد دخوله في غيبوبة كبدية تامة، وأصيب بجلطة في المخ داخل سجن العقرب وسط رفض من مصلحة سجون طره نقله للعلاج بمستشفى خاص نظرا لسوء حالته.

وبعد  وفاة "الفلاحجي" يرتفع عدد القتلى  داخل أماكن الاحتجاز منذ 30 من يونيو/حزيران  2013 وحتي الآن الي 265 حالة , منهم 135 حالة بعد تولي عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية, بحسب إحصاء منظمة الكرامة لحقوق الإنسان.

المصدر : الجزيرة مباشر
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