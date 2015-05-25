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مقتل العشرات من جنود النظام بمشفى جسر الشغور

25/5/2015
 
الثوار يسيطرون على قاعدة عسكرية بسوريا ( ارشيف )

قالت المعارضة السورية المسلحة إن مقاتليها تمكنوا من قتل ستة من قوات النظام الفارين من مشفى جسر الشغور الوطني وذلك إثر كمين نصب لهم في طريق هروبهم نحو مواقع قوات النظام بريف ادلب الغربي.

ونشرت الجبهة الاسلامية التابعة للمعارضة المسلحة على حسابها الرسمي على تويتر صورة تظهر جثث هؤلاء الجنود.

وأعلنت المعارضة المسلحة التي كانت تحاصر مشفى جسر الشغور عن قتلها عشرات من جنود النظام اثناء فرارهم من المشفى وأسرها لعدد آخر فيما قالت وسائل الاعلام التابعة للنظام السوري إن قوات النظام نفذت عملية انسحاب ناجحة من المشفى نحو مناطق سيطرة النظام.

من ناحية أخرىأعلنت قوات المعارضة السورية المسلحة سيطرتها على بلدة سحم الجولان بريف درعا الغربي بالكامل؛ وذلك إثر معارك ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

وأسفرت هذه المواجهات عن مقتل عدد من عناصر التنظيم وغنم أسلحة وذخيرة، وفق المعارضة.

وكانت دار العدل في حوران، التي تتبع لها معظم فصائل المعارضة بالمنطقة، أصدرت قرارا يقضي بقتال تنظيم الدولة الإسلامية في درعا وريف القنيطرة المجاور بعد قتله وأسر عدد من قادة وأفراد قوات المعارضة السورية المسلحة.

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