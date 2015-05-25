مسئول إيراني: موسكو تسلم صواريخ إس-300 قريبا لطهران

نائب وزير خارجية إيران – حسين أمير عبد اللهيان

أعلن نائب وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان (الاثنين) خلال زيارة لموسكو أن روسيا وإيران أنهيا "بنجاح" المفاوضات حول تسليم ايران صواريخ س-300، الروسية في وقت قريب – على حد قوله.

وأضاف المسئول الإيراني بعد أن التقى نظيره الروسي ميخائيل بوغدانوف أنه سيتم تسلم الصواريخ في اقرب فرصة ممكنة.

ولم تؤكد وزارة الخارجية الروسية هذه التصريحات واكتفت بالتذكير بأهمية الإبقاء على حوار "منتظم" بين روسيا وإيران – وفقا للبيان الصادر عن الوزارة.

وحتى أيام قليلة كانت طهران تشير إلى نهاية 2015 لتسلم الصواريخ الروسية التي حظر الرئيس الروسي السابق ديمتري ميدفيديف بيعها في 2010 وأجازها مجددا فلاديمير بوتين في أبريل / نيسان الماضي.