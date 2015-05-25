محكمة تقضي بعدم الاختصاص في اعتبار إسرائيل إرهابية

مقر محكمة القاهرة للأمور المستعجلة

قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، برئاسة المستشار "تامر رياض"، بعدم الاختصاص في الدعوى القضائية، التي تطالب بإدراج إسرائيل دولة إرهابية.

واختصمت الدعوى، رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير العدل، ووزير الخارجية بصفتهم، وطالبت بضرورة تصنيف دولة إسرائيل دولة إرهابية.

واستندت الدعوى إلى ما قامت به دولة إسرائيل من اعتداءات وحشية ومهمجية على الوطن العربي، منتهكة كل القوانين والاتفاقات الدولية ومحاولتها الإخلال بالأمن القومي المصري".

وأشارت الدعوى إلى "تزايد خطورة هذه الدولة التي هي بمثابة ورم سرطاني في الوطن العربي، مع الحالة التي يمر بها الوطن العربي بأكمله، وتفشى الإرهاب الذي ترعاه وتدعو له وتمارسه وتحرض عليه وتحفز مناخ نموه ،

ودللت الدعوى بعمليات التجسس التي حدثت على مصر منذ عام 1985 وحتى 2013، وفي هذه الفترة ألقت قوات الأمن المصرية القبض على ما يزيد على 25 شبكة تجسس داخل مصر تعمل لصالح إسرائيل، معظمها لمصريين أو عرب تم تجنيدهم من قبل ضباط في الموساد الإسرائيلي للتجسس على أسرار عسكرية تخص مصر وتهدد أمنها القومي،

كانت نفس المحكمة قد قضت في فبراير الماضي باعتبار حركة المقاومة الإسلامية حماس "منظمة إرهابية، بزعم تورطها في عمليات تخريبية داخل الأراضي المصرية. قبل أن تطعن الحكومة المصرية – ممثلة في هيئة قضايا الدولة- على الحكم، استنادا إلى صدور قانون للكيانات الإرهابية في فبراير/ شباط من العام الجاري، والذي يجعل إدراج شخص أو منظمة على قوائم الإرهاب ليس من اختصاص محاكم الأمور المستعجلة. وتم إرجاء النطق بالحكم إلى 6 يونيو/ حزيران المقبل.