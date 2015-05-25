محكمة اسرائيلية تقضي بحبس الدويك عاما وتغريمه

رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز الدويك ( ارشيف )

قضت محكمة عوفر العسكرية الإسرائيلية على رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز الدويك بالسجن لمدة سنة نافذة ودفع غرامة مالية تعادل ألفاً وخمسمائة دولار.

وبناء على هذا الحكم يتوقع أن يفرج عن الدويك خلال أيام . حيث إنه اعتقل من منزله في مدينة الخليل منتصف شهر حزيران يونيو العام الماضي خلال حملة اعتقالات واسعة طالت العديد من قيادات حركة حماس ونواب المجلس التشريعي الممثلين عن الحركة, وبذلك يكون قد أمضى رهن الاعتقال فترة تزيد على محكوميته.

من ناحية أخرى نظم نادي الأسير الفلسطيني وحركة الجهاد الإسلامي وقفة احتجاجية أمام مكتب الصليب الأحمر الدولي في مدينة جنين شمال الضفة الغربية تضامنا مع الأسير القيادي في حركة الجهاد خضر عدنان المحتجز في سجن الرملة. ويخوض إضرابا مفتوحا عن الطعام للأسبوع الثالث على التوالي احتجاجا على اعادة اعتقاله الإداري.

وطالب المشاركون في الوقفة الصليب الأحمر ومؤسسات حقوق الانسان بالتحرك لإنقاذ حياته بعد عزله ورفضه تناول العقاقير والفيتامينات,

وحمل المشاركون سلطات الاحتلال الاسرائيلي المسؤولية عن حياته.