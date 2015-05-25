ماليزيا تعثر على 139 قبرا يعتقد أنها لجثث مهاجرين

صور يعتقد أنها لجثث مهاجرين

قال قائد الشرطة الوطنية في ماليزيا اليوم (الاثنين) إن السلطات عثرت، قرب الحدود مع تايلاند، على 139 قبرا يعتقد أنها تحتوى على جثامين مهاجرين. مشيرا إلى أن بعضها يحتوى على جثمان واحد على الأقل.

وقال الجنرال "خالد أبو بكر إنه عثر على القبور فى 28 مخيما يشتبه بضلوعها فى عمليات تهريب بشر على مسافة نحو 500 متر من الحدود في شمال ماليزيا.

وأضاف أن عملية استكشاف أجريت في الفترة من 11 وحتى 23 من مايو/آيار وكشفت عن نحو 139 مقبرة. وقال إن أحد المواقع يقع على بعد 100 متر من مقبرة جماعية اكتشفت في تايلاند فى وقت سابق من الشهر الجاري، واشار إلى أن أول فريق من الضباط وصل الى المنطقة هذا الصباح لاستخراج الجثث.

وكان وزير الداخلية الماليزي، زاهد حامدي، قد أعلن أمس الأحد، أن سلطات بلاده عثرت على مخيمات لتجار البشر ومقابر جماعية قرب مدينة باندانغ بيسار، المتاخمة للحدود التايلاندية، من دون أن يعطي تفاصيل عن أعدادها.

جدير بالذكر أن السلطات التايلاندية اكتشفت في الأول من آيار/مايو الجاري مخيمًا سريًا، أقامته عصابات الاتجار بالبشر في ولاية "سونغ خلا" جنوبي البلاد، كما عثرت الشرطة في المكان على جثث 32 شخصًا من مسلمي الروهينغيا..

وعقب حملة بدأتها الحكومة التايلاندية لملاحقة تجار البشر، فقد شرعت بنقل المهاجرين من الروهينغا والبنغال في قوارب إلى عرض البحر وتركتهم لمصيرهم المجهول ، فيما وصلت بعض تلك القوارب إلى سواحل إندونيسيا وماليزيا وتايلاند.

وكانت السلطات الإندونيسية قد بدأت أول أمس السبت، عمليات إنقاذ المهاجرين من الروهينغيا والبنغال العالقين في القوارب منذ بروز أزمة المهاجرين في جنوبي آسيا، حيث أفادت الأنباء بأن عمليات الإنقاذ في المياه الإقليمية الإندونيسية لن تستغرق وقتا قصيرا , مشيرة إلى أن سفن الإنقاذ ستسحب القوارب التي تحمل المهاجرين إلى مياهها الإقليمية.

وفى سياق متصل أفادت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، أن نحو ألفي مهاجر من مسلمي الروهينغا والبنغال، ما زالوا عالقين في قوارب وسط البحر، فيما أنقذت دول المنطقة (إندونيسيا، وماليزيا، وتايلاند) نحو 4 آلاف لاجئ وأخرجتهم من البحر.