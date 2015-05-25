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لليوم الثاني: اقتحام للأقصي واعتقال للمرابطين

25/5/2015

قامت قوات الإحتلال صباح اليوم (الإثنين)  باعتقال أربعة مقدسيين من المرابطين عند باب السلسلة، يأتي ذلك في الوقت الذي تعتزم فيه عدة منظمات يهودية إقتحام جماعي للمسجد الأقصي لليوم الثاني على التوالي بدعوى الاحتفال بعيد " نزول التوارة" على حد زعمهم.

وشهد الأحد اقتحام عشرات المستوطنين ساحة المسجد الأقصي، حيث قاموا بإداء بعض الصلوات والعروض الفنية، ووقعت مواجهات بين المستوطنين والمرابطين الفلسطينيين عند باب الرحمة وباب السلسلة ومنعوا ما يقرب من 50 مستوطنا من دخول ساحة المسجد الأقصى.

وفى المقابل  دعت قيادات وشخصيات، مقدسية ومن داخل أراضي العام 48، المواطنين إلى المزيد من شد الرحال والتواجد المكثف والمبكر في المسجد لإحباط مخططات المستوطنين، ما دفع عددا من الفلسطييين الذين يعتزموا أداء العمرة إلى الإحرام من ساحة المسجد الأقصي في محاولة لرد تحركات المستوطنين الإسرائيليين.

المصدر : الجزيرة مباشر
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