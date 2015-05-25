خبيرة : الورود تعزز مشاعر الحب بين الزوجين

قالت خبيرة العلاقات الاجتماعية والتنمية البشرية "نسرين خوري" إن الورود مهمة جدا في تعزيز الراوبط العاطفية بين الزوجين، مشيرة إلى أن وردة واحدة تعكس حالة من الحب والاهتمام من قبل أحد الزوجين تجاه الأخر .

وأوضحت الخبيرة الاجتماعية أن هناك علاقة طردية بين طاقة الجسم وألوان الورود، حيث تلعب بعض الألوان دور المسكن الدوائي والمهدي للأعصاب ، حيث تري أن اللون البرتقالي مهم جدا للمرضى، ويعمل على تسكين الألم.

كما أن اللون الأزرق مسكن للألام ومفيد للاستقرار الجسدى، والبنفسجي يعد لون التوازن العاطفي، والأبيض لون الصفاء والنقاء، بجانب أن اللون الأصفر مفيد للتركيز وتعزيز الذاكرة، واللون الأخضر يساعد على الاسترخاء.

وتشجع نسرين شراء الفرد لذاته باقة ورد ، لما له من أثر إيجابي على الروح المعنوية، وتشير خبيرة العلاقات الاجتماعية إلى أن بعض الرجال يفضلون الهدايا الثمنية لتقديمها للزوجة، ولا يدركون أهمية الورد في التعبير عن مشاعر الحب والتقدير للزوجة.