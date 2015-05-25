المقاومة الشعبية تصد هجوما على جبل جرة الاستراتيجي بتعز

جنود من الجيش اليمني في نقطة تفتيش ( ارشيف )

صدت المقاومة الشعبية في مدينة تعز جنوبي اليمن هجوما للحوثيين على جبل جَرّة الاستراتيجي. وقد دارت مواجهات قوية بين الجانبين تمكنت خلالها المقاومة من تكبيد الحوثيين والقوات الموالية للرئيس المخلوع علي صالح خسائر مادية وبشرية، وأجبرتها على التراجع.

وفي الضالع، أفادت مصادر في المقاومة الشعبية بسقوط عشراتٍ بين قتيل وجريح في صفوف الحوثيين وقوات صالح، خلال معارك عنيفة بين الطرفين. كما قصفت المقاومة تجمعات الحوثي وقوات صالح بالجربا في الضالع.

وأكدت مصادر محلية سيطرة المقاومة على مواقع عدة, أبرزها موقعا الخزان والخربة المطلان على معسكر عبود، حيث تتمركز قيادة اللواء ثلاثة وثلاثين شمال الضالع.

كما افاد مراسل الجزيرة بأن القوات السعودية استهدفت برا وجوا تجمعات لمليشيا حوثية كانت متمركزة على الجانب اليمني من الحدود.

وجاء القصف بعد إطلاق الحوثيين قذائف على قرى حدودية سعودية في منطقتي جيزان وظهران في الجنوب. وكانت السلطات السعودية قد أخلت قرى قريبة من الحدود بعد تكرار استهدافها من قبل الحوثيين.