أردوغان: عالمنا من دون إنسانية لاعتبار النفط أغلى من الدم

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تنظيم الدولة الإسلامية يقوم ببيع البترول ويحصل على الأموال

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان – الجزيرة مباشر

لشراء الأسلحة وقتل البشر دون هوادة والعالم لا يحرك ساكنا، وإذا تحرك العالم مبكراً لما تعرضت الدول للأزمات الاقتصادية الحالية حيث إنه لا يمكن للعالم العيش بأمان إلا بوضع مصادر الطاقة في أيد أمينة, مشيراً إلى أننا ورثنا عالماً خاليا من الإنسانية عندما سادت مقولة " قطرة نفط أهم من قطرة دم ".

وأشار أردوغان في افتتاح منتدى تنظيم الطاقة العالمي السادس الذي يعقد في اسطنبول إلى أن ما يفعله تنظيم الدولة الإسلامية في الأزمة السورية خير مثال، نتيجة الفراغ الذي حدث في سوريا وأيضا العراق, فالتنظيم يقوم الآن بتهديد أكثر من 80 دولة ما أدى إلى أزمة عالمية كبيرة, فهو لا يهدد هذه الدول ولا الحدود فقط ، بل العالم بأكمله وجميع مصادر الطاقة الموجودة, لذا يجب علينا اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهته وإلا سوف يؤثر سلباً على مستقبلنا ومستقبل الأجيال المقبلة.

وأضاف أن مشاكل الطاقة والبترول يجب أن تحل بالطرق السلمية ويجب أن تكون مصادر الطاقة مصدراً لإحلال السلام في الجغرافيا العالمية, مشيراً إلى أن تركيا حققت قفزة نوعية خلال الـ 12 عاماً الماضية على جميع الأصعدة, وتلعب الآن دوراً هاماً في نقل البترول والغاز الطبيعي من الدول المصدرة إلى الدول المستهلكة والمستوردة .

وأكد أردوغان أن تركيا لن تتنازل قيد شعرة عن مصادر الطاقة في شطري جزيرة قبرص, وتوزيعها بعدالة على الجميع, وأنها مصممة على حل الأزمة القبرصية بشكل سلمي .

وأضاف أن تركيا بحاجة الآن إلى مصادر طاقة كبيرة حيث إنها تستهلك الآن ضعفي ما كانت تستهلكه قبل 12 عاماً, وأصبحت قادرة على توليد الطاقة وإدارة مصادرها وخصوصاً الطاقة الكهربائية وتوزيعها, وأكد أردوغان أن تركيا تبذل قصارى جهدها من أجل أزمة الطاقة وإحلال السلم في العالم .

يُذكر أن المنتدى العالمي الرائد في مجال تنظيم الطاقة يُعقد مرّة كل 3 سنوات، وعقدت دورته الأولى في العام 2000 في مدينة مونتريال الكندية، ويهدف إلى توفير حلول لمشكلات الطاقة، ومساعدة العاملين في السوق على التنبؤ بالمشاكل المحتملة وإيجاد حلول لها.