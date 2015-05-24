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ياسمين مصرية كرمتها أمريكا وقرية كفر المنازلة

24/5/2015
ياسمين وسط أهالى قريتها

قام أهالي قرية كفر المنازلة  بمحافظة دمياط  بتزيين القرية وإعداد حفل كبير لاستقبال ياسمين ابنة القرية القادمة من الولايات المتحدة بعدما حصلت المركز الأول في مسابقة "إنتل أيسف"

 

ياسمين اخترعت جهازا يقوم بتحويل بخار الماء الناتج عن حرق قش الأرز إلى ديزل وزيت

 

وهذا الطريقة ستساهم بشكل كبير في التخلص من السحابة السوداء ،  والتي تؤدى للعديد من الأمراض في الجهاز التنفسي .

 

والجهاز الذى اعتمد من قبل خبراء كلية علوم دمياط ويتم حاليا إجراء تسجيل الملكية الفكرية له وبراءة الاختراع من قبل المركز القومي لرعاية الموهبين بدمياط ، يمكنه استخدام رماد قش الأرز فى صناعة الاسمنت والسماد العضوي وسيكون هناك توربين لتوليد الطاقة الكهرومائية وتوربين لتوليد الطاقة بضغط الغازات.

 

ياسمين لمن لا يعرفها  : ياسمين يحيى عبده مصطفى طالبة بالصف الثاني الثانوي عمرها 16 عاما فقط ، والدها متوف وتعيش مع والدتها وأخيها محمد وأختها انجي .

 

أرجعت ياسمين الفضل لله  ثم الى أسرتها البسيطة ومدرسيها  , وعبرت عن فرحتها بالاستقبال الحافل  من قريتها، والذين طالبوا الأسرة الدولية بتكريمها  .

 

نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا صور تكريم أهل قرية كفر المنزلة لياسمين ، في محاولة لتكريمها بشكل أوسع عبر الفضاء الإلكتروني بعدما تجاهلت الدولة القيام بدورها في تكريم الفتاة .

 

حثت ياسمين الأجيال القادمة على البحث وحب العلم والاختراعات وعدم الملل  , ووجهت نداء للأسر أنها تقف الى جانب أبنائها , وتأمل ياسمين الالتحاق بكلية الطب .

المصدر : الجزيرة مباشر
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