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وضع إنساني كارثي في اليمن واختطاف الحوثيين للصحفيين

24/5/2015

                         اشتباكات فى عدن

الوضع الإنساني كارثي في جميع المدن اليمنية  إلا أنه أشد كارثية في مدينتي تعز وعدن بينما الوضع أفضل نسبيا  في الجوف، فالنزوح مستمر إلى المناطق الريفية وذلك بسبب الاشتباكات على الأرض أو قصف قوات التحالف لمخازن الأسلحة.

ففي تعز  تستميت مليشيا الحوثي وقوات صالح في محاولة السيطرة عليها بعد استعادة سيطرتها على جبل صبر وذلك من خلال القصف العشوائي، وفي المقابل تستميت المقاومة الشعبية في الدفاع عن المناطق التي تقع تحت سيطرتها

أما في عدن تتقاسم المقاومة الشعبية ومليشيا الحوثي وقوات صالح السيطرة على مديرياتها الثمان وتدور اشتباكات متقطعة وعمليات كر وفر بين الجانبين.

وفي محافظة الجوف تدور اشتباكات متقطعة بين المقاومة الشعبية والحوثيين بعد سيطرة المقاومة الشعبية على مواقع كانت تحت سيطرة الحوثيين أهمها موقع الأبتر والجميش.

وهناك حملات مداهمات والاختطافات تشنها جماعة الحوثي وقوات صالح ضد الصحفيين  والناشطين لاستخدامهم كدروع بشرية، وتكاد تكون صنعاء  مدينة خالية من الصحفيين بسبب التضييق والملاحقات.

المصدر : الجزيرة مباشر
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