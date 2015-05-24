وضع إنساني كارثي في اليمن واختطاف الحوثيين للصحفيين

اشتباكات فى عدن

الوضع الإنساني كارثي في جميع المدن اليمنية إلا أنه أشد كارثية في مدينتي تعز وعدن بينما الوضع أفضل نسبيا في الجوف، فالنزوح مستمر إلى المناطق الريفية وذلك بسبب الاشتباكات على الأرض أو قصف قوات التحالف لمخازن الأسلحة.

ففي تعز تستميت مليشيا الحوثي وقوات صالح في محاولة السيطرة عليها بعد استعادة سيطرتها على جبل صبر وذلك من خلال القصف العشوائي، وفي المقابل تستميت المقاومة الشعبية في الدفاع عن المناطق التي تقع تحت سيطرتها

أما في عدن تتقاسم المقاومة الشعبية ومليشيا الحوثي وقوات صالح السيطرة على مديرياتها الثمان وتدور اشتباكات متقطعة وعمليات كر وفر بين الجانبين.

وفي محافظة الجوف تدور اشتباكات متقطعة بين المقاومة الشعبية والحوثيين بعد سيطرة المقاومة الشعبية على مواقع كانت تحت سيطرة الحوثيين أهمها موقع الأبتر والجميش.

وهناك حملات مداهمات والاختطافات تشنها جماعة الحوثي وقوات صالح ضد الصحفيين والناشطين لاستخدامهم كدروع بشرية، وتكاد تكون صنعاء مدينة خالية من الصحفيين بسبب التضييق والملاحقات.