"من موت إلى موت"رحلة عذابات اللاجئين السوريين

معاناة السوريين ( ارشيف )

وثق تقرير نشرته الشبكة السورية لحقوق الإنسان بعنوان "من موت إلى موت" أبرز حوادث مصرع السوريين غرقا أثناء رحلات الهجرة وأكد التقرير أن 90% من اللاجئين من مناطق سيطرة المعارضة.



وأوضح التقرير وفاة ما لا يقل عن 2157 سوريا منذ نهاية 2011 وحتى الآن 75% منهم نساء وأطفال وكان أكثر هذه الرحلات مأساوية مصرع 225 سوريا يوم 19 أبريل/نيسان الماضي قبالة السواحل الليبية.



و كشف التقرير أن نسبة عدم الالتحاق بالمدارس للأطفال وطلاب الجامعات المهجرين بـلغت 40% ، إضافة إلى مشاكل سوء التغذية وعدم توفر مياه الشرب وتردي الخدمات الطبية.



وأشار التقرير أن أقل عدد من اللاجئين في بريطانيا إذ بلغ عدد اللاجئين فيها أقل من مئة، ولم يختلف الشأن في الولايات المتحدة الأمريكية.



كما أوصى التقرير بزيادة المساعدة للنازحين داخل سوريا والذين تجاوزت أعدادهم 6.4 ملايين شخص وأشار التقرير إلى فساد تمثل بقيام بعض العاملين الدوليين داخل الأراضي السورية بتحويل أكثر من 90% من المساعدات إلى المناطق المؤيدة للنظام.