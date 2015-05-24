مرسي: الثورة ستنتصر والانقلاب إلى زوال

الرئيس المعزول محمد مرسي اثناء محاكمته ( ارشيف )

قال "أسامة مرسي" نجل الرئيس المعزول "محمد مرسي" إن الحكم بإحالة والده إلى المفتي لم يؤثر عليه، ونقل عن "مرسي" قوله إنه لن يكون أقل شجاعة وصمودا ومواجهة من الثوار، مؤكدا ثقته بنجاح الثورة وزوال الانقلاب.



وأضاف "أسامة مرسي" في حوار نشرته صفحة "قبضة الرئيس" على موقع "فيس بوك" عقب لقاء مع والده استمر لمدة 15 دقيقة، إن الرئيس المعزول دعا الثوار إلى الاستمرار في ثورتهم وعدم التراجع، مقدما التعازي لجميع أسر الشهداء، والتحية إلى المعتقلين والمظلومين.



وعن الحوار الذي جرى بينه وبين قاضي محاكمة قضية التخابر مع قطر، قال أسامة إن والده أخبره أن الحاجز الزجاجي عادة ما يكون حائلا ضد سماعه التفاصيل كاملة، وأن القضاة أضعف من أي مواجهة دون هذا الحائل، وأنه لن يجاريهم في سلوك سوقي يعبر عن معسكر قادة الانقلاب.



نص الحوار مع "أسامة مرسي" من دون تصرف نقلا عن صفحة "قبضة الرئيس":



كيف كانت المقابلة الأولي مع السيد الرئيس محمد مرسي بعد قرار الإحالة الباطل للمفتي؟

التقيت السيد الرئيس لمدة 15 دقيقة في أحد غرف قاعة المحكمة، اليوم، عقب انتهاء وقائع الجلسة الأولي للقضية الملفقة تحت عنوان "إهانة القضاء"، وصافحني مبتسما وحالته النفسية في أحسن حال، متفائل ومؤمن كما قال لي أن الثورة ترسم لنفسها مساراً أوضح من ذي قبل، ومصر عرفت بشكل واضح أعداء الثورة والوطن.



ماذا كان تعليق الرئيس علي قرار الإحالة الباطل للمفتي؟



قال لي الرئيس: لم يؤثر فيّ هذا الحكم ولا غيره، ولا يجب أن نلتفت إليه، ولا يمثل بالنسبة لي أو لأي شخص حر يدافع عن مصر أي اختلاف عن تكليف الانقلاب لقناص يطلق الرصاص ضد المظاهرات ليقتل هذا ويصيب ذاك.



ألا يخشي من تنفيذ حكم الإعدام؟ ألم تحدثه عن شعور كثير بذلك؟



الرئيس قال لي بثقة: أنا مش خايف وواثق إننا مع الثورة هنحاكمهم ومش هتطول المحاكمات وبوعد الثوار إني لن أكون أقل شجاعة وصمود ومواجهة منهم، وسأصر علي ما بدأته من ثبات علي الموقف والمبدأ والرؤية في مواجهة الانقلاب.



وما الحل من وجهة نظر السيد الرئيس؟



الرئيس قال إن الحل هو استكمال الثورة لمسارها دون أي تراجع، وقال إن قادة الانقلاب هدفهم كسر الإرادة والثورة، لكني أدعو الجميع لاستكمال الثورة دون خوف.

لكن الانقلاب مستمر في القتل.



قال لي الرئيس أن أنقل تعازيه لكل الشهداء الذين قتلهم الانقلاب مؤخراً بالإعدام أو بالتصفية أو بالخطف وتحيته لكل المعتقلين والمظلومين.

وقال لي: الثورة هي من ستعيد الحقوق وستقتص من القتلة، ولكنه يري الانقلاب في طريقه للفشل وإن تماسك الثورة بمطالبها وأهدافها سيكون نتيجته أكبر هزيمة للانقلاب.



هل علم الرئيس بردود الأفعال عقب قرار إحالته للمفتي؟



أبلغت الرئيس بالتضامن والإدانات، وشكر كل من تضامن معه ومع كل المظلومين في مصر، وقال إنه يستمد القوة والثبات من صمود وعزة الثوار، وسيبقي صامدا حتي تنتصر الثورة وأهدافها والقصاص.



ولكن الثوار يستفزهم رد فعل الرئيس علي تجاوز بعض القضاة؟



أخبرني الرئيس أن هؤلاء القضاة الذين يبقون علي الحاجز الزجاجي حائلا ضد سماعه كل التفاصيل كاملة، هم أضعف من أي مواجهة دون هذا الحائل، وأنه لن يجاريهم في سلوك سوقي يعبر عن معسكر قادة الانقلاب، ويذكرهم أن من واجه نظام المخلوع عنده القدرة أن يؤلم بكلامه هؤلاء، لكنهم لا اختلاف بينهم وبين من تولي أمرهم.



ما هي رسالة الرئيس مرسي للمصريين؟



كان أبرز ما سألني عنه وكان حريصا عليه منذ بداية المقابلة هو أحوال المصريين والأسعار والبنزين والتموين والخبز، وأبلغته بالواقع السيء، وقال إن الثورة ستغير الأحوال إلى الأفضل.



ما هي رسالة الرئيس للثوار وأسر الشهداء والمعتقلين؟



قال لي: أخبر الجميع أن الثورة هي الحل الأفضل وهي المسار الأهم، وأن الانقلاب من فشل إلي فشل ولن يدوم، وأن القصاص من القتلة لن نتركه، ولا أحد يستطيع التنازل عنه.

كلمة أخيرة تود أن تقولها للشعب المصري عن الرئيس مرسي.



و اضاف نجله "السيد الرئيس محمد مرسي أقوي من ذي قبل، ولديه إصرار عجيب وتأكيد علي أن الثورة ستنتصر علي هذا الانقلاب، وإن يصر الثوار علي استكمال ثورتهم، ومازال تفاؤله كبيرا".