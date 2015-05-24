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خبير تغذية: القشدة والأيس كريم "الدايت" أكذوبة

24/5/2015

أرجع  خبير التغذية محمد عبد السلام  ارتفاع نسبة الإصابة بمرض السمنة في منطقة الشرق الأوسط إلى العادات الغذائية الخاطئة

وقال خلال مشاركته في " النافذة الصباحية" على  شاشة الجزيرة مباشر، إن من العادات الخاطئة  في مجتمعنا أن تكون وجبتا الغداء والعشاء ثقيلتان, فوجبة العشاء يجب أن تكون خفيفة مثل وجبة الإفطار, كما يجب ممارسة الرياضة بانتظام يوميا.

ويري الخبير الغذائي أن القشدة الدايت, والأيس كريم الديت,  أكذوبة دعائية ، مشيرا إلى أن الحليب كامل الدسم تـُنزع منه القشدة  ليصبح قليل الدسم,  فكيف تـُصنع القشدة الدايت ، أما الأيس كريم الدايت فهو قليل فقط في نسبة السكر .

 

وأشار إلى أن هناك أنواعا من الحمية الغذائية تمثل خطرا على الصحة مثل نظام الوجبة الواحدة ، لأنه يؤثر على وظائف الكلى ، كما أنه يجب على المرأة الحامل أن لا تخضع لنظام تخسيس بقدر ما تخضع لنظام غذائي متكامل ,

وحذر خبير التغذية من استخدام برامج غذائية معينة لإنقاص الوزن دون مراجعة الأطباء أو تناول أدوية حارقة للدهون مشيرا إلى أن ذلك ، قد يتسبب في مضاعفات خطيرة على صحة الإنسان .

 

وتابع أن بعض الأغذية  يمكن أن تؤدي إلى نزول سريع في الوزن لكنها قد تتسبب في مشاكل بالكلي , كما أنه وبعد فترة يعود الشخص إلى وزنه السابق,  بل وزيادة بسبب خلل في الهرمونات

وأشار عبد السلام أن البعض يعاني من عدم انخفاض الوزن , بسبب مشاكل في الكلى والكبد, فضلا عن السيدات اللاتي يعانين من تكيسات المبايض  .

 

وحذر خبير التغذية من تناول المياه الغازية بكثرة ، حيث أنها مليئة بالكافيين و السعرات الحرارية العالية مما يزيد الوزن بالإضافة إلى أتها تتسبب في الإصابة بالسكري و هشاشة العظام وتسوس الأسنان, وأشار إلى أنه حتي المشروبات الغذائية "الدايت" تحتوي على السكر الصناعي.

المصدر : الجزيرة مباشر
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