تنظيم الدولة يعلن سيطرته على معبر الوليد الحدودي مع سوريا

تنظيم الدولة بالعراق ( ارشيف )

قال المكتب الإعلامي لما يعرف بـ"ولاية الفرات" التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية إن مقاتلي التنظيم تمكنوا من السيطرة على كامل معبر الوليد الحدودي مع سوريا بعد معارك مع القوات العراقية .



وقالت مصادر في التنظيم إن السيطرة على الجانب العراقي من المعبر جاءت بعد أيام من سيطرة التنظيم على الجانب السوري من المعبر والمعروف باسم "معبر التنف". وقالت مصادر محلية للجزيرة إن سيطرة التنظيم جاءت بعد انسحاب قوات النظام منه وحرقها لعدد من أبنيته.



كما قالت مصادر أمنية إن ثلاثة وعشرين من قوات الأمن العراقية والصحوات قتلوا وأصيب العشرات بهجمات شنها تنظيم الدولة على المجمع الحكومي في بلدة البغدادي غربي الأنبار والقريبة من قاعدة عين الاسد العسكرية، كما قتل أكثر من عشرين من تنظيم الدولة في هجمات وغارات جوية.

في هذه الأثناء طالب النازحون من الأنبار السلطات في بغداد بالسماح لهم بدخول عاصمة بلادهم، مؤكدين أن منعهم يعني موتا بطيئا للعائلات على جسر بزيبز الذي لا يستطيعون تجاوزه.