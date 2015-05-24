العطية : يجب التفريق بين الإرهاب ومقاومة الإحتلال

دعا وزير الخارجية القطري خالد بن محمد العطية، إلى ضرورة رفع الحصار عن قطاع غزة، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، والالتزام بمبادرة السلام العربية

وقال العطية لدى افتتاح الاجتماع الوزاري المشترك الرابع والعشرين لدول مجلس التعاون الخليجي، والاتحاد الأوروبي الأحد ، يجب على المجتمع الدولي العمل على تمكين الفلسطينيين من إقامة دولتهم المستقلة ،والضغط على إسرائيل لتنفيذ متطلبات الشرعية الدولية .

وأشار إلى أن ظاهرة الإرهاب من أخطر التحديات التي تواجه المجتمع الدولي, إلا أنه يجب التفرقة بين الإرهاب ومقاومة الاحتلال وحق الشعوب في تقرير مصيرها

واستنكر وزير الخارجية القطري حادث تفجير مسجد بالمملكة العربية السعودية الجمعة الماضي ، أودى بحياة ما يقرب من 30 شخصا,

وقال العطية إن الإرهاب هو الآفة التي عانت منها كل دول العالم، مشيرا إلى دعم بلاده للسعودية في كافة المواقف التي تتخذها لمحاربة العنف والإرهاب والطائفية.

وتطرق العطية للوضع السوري وقال ، إن الكارثة الإنسانية التي يعاني منها الشعب السوري تجاوزت كافة المعايير الدولية

ودعا إلى وقف العنف وحقن الدماء من خلال التوصل إلى حل سياسي يضمن لسوريا سلامتها ووحدة أراضيها .

وحذر وزير خارجية قطر من تدهور الأوضاع في ليبيا ،وأشار إلى أن استمرار العنف يهدد وحدة الشعب الليبي.

كما دعا كافة الأطراف الليبية لمواصلة الحوار والدفع نحو استقرار الأوضاع وتحقيق الأمن

واستنكر العطية ، اعتداءات تنظيم الدولة في العراق في العراق وقال إن تطورات الأحداث تدفعنا لدعم الحكومة العراقية في التصدي للحركات الإرهابية"

وطالب العطية إيران بإنهاء احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث ، مشيراً إلى أهمية التعاون معها على أساس مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشئون الداخلية, مع الإقرار بحق دول المنطقة في الاستخدام السلمي للطافة النووية .