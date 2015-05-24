البث الحي
منوعات

العطية: التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة لم يفشل

24/5/2015
وزير الخارجية القطري خالد العطية

قال وزير الخارجية القطري "خالد العطية" إن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة لم يفشل لكن العمليات العسكرية وحدها غير كافية.

وخلال مؤتمر صحفي على هامش اجتماع المجلس الوزاري المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي أضاف العطية أن هناك العديد من الخطوات يمكن القيام بها لجعل التحالف الدولي ضد الإرهاب أكثر فاعلية.

وأضاف " لا يمكننا القول إن التحالف قد فشل ، التحالف لم يفشل لكن الضربات الجوية غير كافية. هناك العديد من الخطوات يمكننا التعاون للقيام بها تجعل التحالف الدولي ضد الإرهاب أكثر فاعلية من ذلك تسريع الحوار في العراق وإيجاد حل سياسي للأزمة في سوريا."

من ناحية أخرى في ختام الاجتماع الوزاري المشترك الرابع والعشرين بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي، اتفق المجتمعون على ضرورة التوصل إلى حل للقضية اليمنية بناء على قرار مجلس الأمن ومبادرة مجلس التعاون ونتائج الحوار الوطني.

وقال المجتمعون في بيان إنه تم تبادل وجهات النظر في ما يتعلق بالوضع في المنطقة، خاصة في اليمن وسوريا وإيران وليبيا والعراق؛ كما استُعرض التقدم المحرز في العلاقة بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي.

اقتصاديا، أعرب المجتمعون عن ارتياحهم للزيادة التي عرفتها التجارة البينية بين الجانبين والتي وصلت مائة وثمانية وأربعين مليار يورو العام الماضي.

المزيد من منوعات

مصري يجني ثروة من اصطياد العقارب واستخلاص سمومها (فيديو)

شاب مصري يجني ثروة من اصطياد العقارب واستخلاص سمومها (روتيرز)

مصير كنز تاريخي استحوذ عليه النازيون أمام المحكمة العليا الأمريكية.. ما القصة؟

مجموعة فنية تُعرف باسم "كنز فلف" (ا.ف.ب)

ليست المرة الأولى.. مصري يرمي أموالا على المارة من شرفة منزله (فيديو)

الرجل يدعى صبري صدومة وهو مهندس بترول محال للمعاش (موافع التواصل)

أحيت حفلا حضره السيسي.. مغنية بريطانية تعتذر لخرقها تدابير مكافحة كورونا

المغنية البريطانية ريتا أورا (غيتي)
الأكثر قراءة

جدل بين السيسي وماكرون حول أولوية القيم الدينية أم الإنسانية (فيديو)

ماكرون والسيسي في المؤتمر الصحفي (روتيرز)

إماراتي من الأسرة الحاكمة يشتري نصف أسهم نادٍ إسرائيلي يعادي العرب

الشيخ الإماراتي حمد بن خليفة آل نهيان أثناء توقيع العقد مع الجانب الإسرائيلي (موافع التواصل)

بايدن يكشف سبب طلبه من أوباما الانتظار قبل إصدار الأمر بقتل بن لادن

الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ونائبه جو بايدن أثناء متابعة عملية قتل بن لادن (رويترز)

رشاش وأقمار اصطناعية.. إيران تكشف تفاصيل اغتيال العالم النووي فخري زاده

نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني علي فدوي (رويترز)