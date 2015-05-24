العطية: التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة لم يفشل

وزير الخارجية القطري خالد العطية

قال وزير الخارجية القطري "خالد العطية" إن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة لم يفشل لكن العمليات العسكرية وحدها غير كافية.



وخلال مؤتمر صحفي على هامش اجتماع المجلس الوزاري المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي أضاف العطية أن هناك العديد من الخطوات يمكن القيام بها لجعل التحالف الدولي ضد الإرهاب أكثر فاعلية.



وأضاف " لا يمكننا القول إن التحالف قد فشل ، التحالف لم يفشل لكن الضربات الجوية غير كافية. هناك العديد من الخطوات يمكننا التعاون للقيام بها تجعل التحالف الدولي ضد الإرهاب أكثر فاعلية من ذلك تسريع الحوار في العراق وإيجاد حل سياسي للأزمة في سوريا."



من ناحية أخرى في ختام الاجتماع الوزاري المشترك الرابع والعشرين بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي، اتفق المجتمعون على ضرورة التوصل إلى حل للقضية اليمنية بناء على قرار مجلس الأمن ومبادرة مجلس التعاون ونتائج الحوار الوطني.



وقال المجتمعون في بيان إنه تم تبادل وجهات النظر في ما يتعلق بالوضع في المنطقة، خاصة في اليمن وسوريا وإيران وليبيا والعراق؛ كما استُعرض التقدم المحرز في العلاقة بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي.



اقتصاديا، أعرب المجتمعون عن ارتياحهم للزيادة التي عرفتها التجارة البينية بين الجانبين والتي وصلت مائة وثمانية وأربعين مليار يورو العام الماضي.