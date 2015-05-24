الشامي وشحاتة وشيرين .. قضاه دوائر " إعدام الإخوان "

المستشارون شعبان الشامي, ناجي شحاته, محمد شيرين فهمي

أصدر المستشار "محمد ناجي شحاتة" رئيس محكمة جنايات الجيزة اليوم (الأحد) حكماً بالإعدام غيابياً على متهم بعد إدانته بالانضمام لجماعة الإخوان المسلمين والارتباط بحركة حماس, حكم اليوم يأتي بعد سلسلة أحكام إعدام أصدرها القاضي نفسه وقضاة آخرون تم اختيارهم خصيصاً لرئاسة ما يسمى "دوائر الإرهاب" حيث تم تخصيص دوائر قضائية وقضاة بعينهم لنظر القضايا المتهم فيها الرئيس المعزول "محمد مرسي" وقيادات وأعضاء جماعة الإخوان, وعدد من قوى المعارضة للنظام الحالي، بدعوى أن تخصيص دوائر خاصة لمحاكمة المتهمين في قضايا الإرهاب سيساعد على تحقيق العدالة الناجزة، ويرفع الحرج عن كثير من القضاة، الذين فضلوا التنحي عن نظر تلك القضايا من قبل.

بحكم اليوم يصل عدد أحكام الإعدام الصادرة من قبل ثلاثة المستشارين 399 حكما ، كما أصدوا 342 حكما بالمؤبد على عدد من النشطاء ورموز القوي السياسية المصرية.

وباتت وجوه القضاة الثلاثة معروفة لدي المتهمين ووسائل الإعلام بل ورجل الشارع المصري، فحينما يذكر اسم القاضي شحاته، يحضر حكم الإعدام.



في هذا التقرير نستعرض أبرز الأحكام التي أصدرها بعض القضاه الذين تم اختيارهم خصيصاً لرئاسة تلك الدوائر:

1- المستشار شعبان الشامي: حكم بإعدام مرسي وإخلاء سبيل مبارك

المستشار شعبان الشامي رئيس الدائرة الـ15 جنايات بمحكمة شمال القاهرة، رئيس أول دائرة مختصة بنظر قضايا الإرهاب, وأبرز الأحكام التي أصدرها:

– حكم بإحالة أوراق الرئيس المعزول "محمد مرسي" وأكثر من مئة آخرين إلى المفتي في قضية "الهروب من سجن وادي النطرون".

– حكم بإحالة أوراق 16 متهماً إلى المفتي في قضية التخابر مع حماس.

– حكم بتأييد قرار النائب العام، بمنع عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، من التصرف في أموالهم.

– حكم بإخلاء سبيل الرئيس المخلوع حسني مبارك في قضية الكسب غير المشروع.

– حكم بالسجن المؤبد على أحد أعضاء حركة "حازمون" التي يتزعمها "حازم صلاح أبو إسماعيل".

– حكم بالإعدام على 26 متهماً فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية "خلية السويس".

– ينظر الآن محاكمة 26 متهماً في قضية "خلية مدينة نصر".

2- المستشار محمد ناجي شحاتة والمعروف بـ"قاضي الإعدامات"

– حكم بالإعدام على 14 من قيادات الإخوان والمؤبد لـ 37 آخرين في قضية غرفة عمليات رابعة.

– حكم بالمؤبد على 230 ناشطاً في قضية أحداث مجلس الوزراء.

– حكم بالسجن 3 سنوات على الناشط أحمد دومة عندما سأله : هل لديك حساب على فيس بوك؟

– حكم بإعدام 14 من قيادات جماعة الإخوان في قضية "أحداث مسجد الاستقامة بالجيزة".

– حكم بإعدام 183 متهماً في قضية أحداث قسم شرطة كرداسة.

– حكم بإعدام متهم بعد إدانته بالانتماء لجماعة الإخوان والارتباط بحركة حماس.

– حكم بالسجن المشدد من 7 إلى 10 سنوات على صحفيي قناة الجزيرة الإنجليزية.

– حكم بالسجن المؤبد على 71 متهماً في القضية المعروفة إعلامياً بـ "إحراق كنيسة كرداسة".

– ينظر الآن محاكمة 23 متهماً في قضية "أحداث السفارة الأمريكية".

3– المستشار محمد شيرين فهمي: القاضي الذي قال للرئيس المعزول"اتكلم كويس"

– حكم على صفوت حجازي والبلتاجي بالسجن المشدد 20 عاماً في قضية تعذيب ضابط في ميدان رابعة.

– حكم بالسجن المشدد 7 سنوات على "حازم أبو إسماعيل" في قضية تزوير أوراق جنسية والدته.

– حكم بإعدام "عادل حبارة" و34 آخرين في قضية "مذبحة رفح الثانية".

– ينظر محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و10 آخرين في قضية "التخابر مع قطر".

– قرر منع النائب العام السابق المستشار "طلعت عبد الله "من السفر على خلفية قضية التنصت.

– ينظر في محاكمة 47 متهمًا في قضية" اقتحام قسم التبين"عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.

– ينظر في محاكمة 68 متهماً في قضية "خلية الظواهري".

– ينظر في محاكمة 23 متهماً في قضية " كتائب أنصار الشريعة".

– ينظر في محاكمة 104 متهمين في أحداث عنف وتظاهرات منطقة بولاق أبو العلا.

– أحال 59 قاضياً لمجلس التأديب والصلاحية بعد اتهامهم بدعم شرعية الرئيس المعزول "محمد مرسي".