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الداخلية السعودية : القبض على خلية تفجير القديح

24/5/2015
 عرض للخطة التي وضعها أعضاء تنظيم الدولة للإضرار بالمملكة

قالت وزارة الداخلية السعودية الأحد، إنها تمكنت من تحديد شخصية المتورطين في عملية تفجير القديح بالقطيف التي وقعت الجمعة الماضية .

وقال العميد بسام عطية رئيس فريق التحقيق في الواقعة خلال مؤتمر صحفي ظهر الأحد ، إنه تم رصد عدة أهداف لتنظيم الدولة يسعى لتحقيقها في بلاد الحرمين لضرب الاستقرار بالمملكة كما يهدف التنظيم لإحداث فتنة طائفية فى البلاد .

وأضاف أن سلطات الأمن تمكنت  من تحديد هوية الشخصيات المتورطة في العملية الإرهابية وأن عددهم  يبلغ 5 أشخاص  تترواح أعمارهم بين 18و20 عاما،

كما أكد أن قائد التنظيم شاب يدعى عبد الملك عمره 20 عام بدء فى تكوين  الخلية منذ 23 شهر وتواصل مع بعض الشخصيات من داخل المملكة  وكون الخلية من مجموعة من زملائه وأفراد عائلته وخططت  الخلية لإستهداف منازل  5 من الضباط منهم بعض أقارب أفراد فى الخلية

وقال العميد بسام عطية إن المتهمين خططوا للحادث قبل 10 أشهر

وعن عدد ضحايا التفجير الذي وقع الجمعة الماضية أشار المسؤول السعودي إلى مقتل 21 شخصا وإصابة 101 أخرين

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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