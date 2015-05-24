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أطفال سوريون : نجمع الخردة كي نعيش

24/5/2015

عمر فتى في العاشرة من عمره من بلدة تفتناز السورية ، ترك مدرسته بسبب تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية في سوريا قبل ثلاثة أعوام ليعمل في الخردة

 

يقوم الفتى مع أقرانه يوميا ، بجمع الخردة من أكوام القمامة ويعرض حياته للخطر ، وعن ذلك يقول " أريد أن أعيش .. لأجل ذلك أجمع الخردة وأقوم ببيعها للحصول على لقمة عيش "

 

وتابع بصوت يملؤه الأسى " كرهنا حياتنا في ظل هذا الصراع .. كان في يوم عندي مدرسة أما اليوم فلا أسمع أو أري إلا القصف والبحث وسط الأنقاض على لقمة طعام "

 

يؤكد عمر وأقرانه  أن هذه المهنة هي مصدر دخلهم الوحيد بعد أن تركوا مدارسهم والتفرغ لهذا العمل منذ 3 سنوات, ورغم أنهم يعملون في هذه المهنة الشاقة,  إلا أنهم لم يفقدوا بعد براءة الأطفال في حياتهم اليومية,  فبعد انتهاء يومهم الشاق,  يلعبون ويلهون مع أصدقائهم

المصدر : الجزيرة مباشر
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