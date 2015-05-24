أطفال سوريون : نجمع الخردة كي نعيش

عمر فتى في العاشرة من عمره من بلدة تفتناز السورية ، ترك مدرسته بسبب تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية في سوريا قبل ثلاثة أعوام ليعمل في الخردة

يقوم الفتى مع أقرانه يوميا ، بجمع الخردة من أكوام القمامة ويعرض حياته للخطر ، وعن ذلك يقول " أريد أن أعيش .. لأجل ذلك أجمع الخردة وأقوم ببيعها للحصول على لقمة عيش "

وتابع بصوت يملؤه الأسى " كرهنا حياتنا في ظل هذا الصراع .. كان في يوم عندي مدرسة أما اليوم فلا أسمع أو أري إلا القصف والبحث وسط الأنقاض على لقمة طعام "

يؤكد عمر وأقرانه أن هذه المهنة هي مصدر دخلهم الوحيد بعد أن تركوا مدارسهم والتفرغ لهذا العمل منذ 3 سنوات, ورغم أنهم يعملون في هذه المهنة الشاقة, إلا أنهم لم يفقدوا بعد براءة الأطفال في حياتهم اليومية, فبعد انتهاء يومهم الشاق, يلعبون ويلهون مع أصدقائهم